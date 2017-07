Eine Begegnung mit Sportreporter Küttner

Dienstag, 18. Juli 2017

Von Günther Fiege

Torgau. In den Jahren 1999 und 2007 hatte ich in Leipzig bei Prof. Michalski zwei Ohrenoperationen. Zwischendurch war ich des Öfteren in seiner Sprechstunde. Eines Tages saß im Warteraum ein Mann neben mir, der mir irgendwie bekannt vorkam.