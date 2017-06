Eine Doppelstunde voller Emotionen

Torgau. It‘s time to say goodbye. Es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Unter diesem Motto stand der gestrige Mittag in der Aula des Johann-Walter-Gymnasiums. Denn am gestrigen Mittwoch wurde die stellvertretende Schulleiterin Martina Heinecke in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Und zu diesem besonderen Anlass waren sie alle gekommen: Lehrer, Schüler, Ehemalige, Schulleiter, Eltern.



Keiner wollte sich die Chance entgehen lassen, der Frau ein letztes Mal zu danken, die 42 Jahre lang das Torgauer Schulwesen so maßgeblich prägte. Und dementsprechend voll war auch die Aula des Gymnasiums. „Wir konnten sogar nur die Schüler einladen, die momentan bei ihr in den Kursen sitzen, sonst wären es viel zu viel geworden“, sagte Schulleiter Peter Nowack. Und all diese 300 oder 400 Menschen, die sich gestern versammelt hatten, wurden Teil einer besonderen Verabschiedung. Einer Veranstaltung, die unsagbar schwierig zu organisieren war, wie es Peter Nowack in seiner Laudatio auf seine langjährige Kollegin sehr treffend ausdrückte. „Denn hier an der Schule etwas zu organisieren, ohne dass Martina Heinecke etwas mitbekommt, ist so gut wie unmöglich“. Doch es war gelungen und so ging die stellvertretende Schulleiterin vollkommen unwissend, welch aufwändig vorbereitetes Programm dort in der Aula auf sie wartete.



Im Mittelpunkt standen natürlich die zahlreichen Laudationen. So kamen Vertreter der Schüler, Eltern, Lehrer, der Bildungsagentur und des Fördervereins zu Wort, um Martina Heinecke für ihr jahrelanges Engagement im Schulleben, die zahllosen von ihr organisierten Veranstaltungen, die an die Schüler vermittelten Werte, das weitergegebene Wissen, das immer für Probleme offene Ohr und noch viele andere Dinge zu danken, die sie in all den Jahren geleistet hatte. „Danke, dass Du mehr getan hast als nur Deine Pflicht“, sagte Beate Senftleben als Vertreterin des Fördervereins. Auch andere, nicht weniger emotionale Höhepunkte fehlten nicht. Neben den verschiedensten musikalischen Darbietungen von Chor über Streicher bis hin zum Ensemble Con anima war es besonders eine Idee, die Martina Heinecke wahrscheinlich noch lange in Erinnerung bleibt. „42 Jahre warst Du hier an unserer Schule“, sagte Peter Nowack in seiner Einleitung. „42 Jahrgänge hast Du als Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin mitbegleitet, von 1975 bis 2017. Und heute, da haben wir aus jedem einzelnen Jahrgang jemanden eingeladen.“ Und so begann es, dass sich 42 Personen mit jeweils einer Rose in der Hand aufmachten, um Heinecke ihre herzlichsten Glückwünsche zu überbringen.



„Eigentlich habe ich mir doch nur eine schöne Verabschiedung gewünscht, ich wollte nie beschenkt werden.“ So, wie es Martina Heinecke in ihrer Abschiedsrede ausdrückte, kam es nicht. Denn die 42 Rosen sollten nicht das einzige sein, was sie an diesem Vormittag überreicht bekam. Neben drei Gutscheinen für die Versüßung ihres Ruhestandes, weckte besonders das riesige, orange Paket die Aufmerksamkeit, welches Peter Nowack nach seiner Laudation überreichte. Darin befand sich ein Gemälde, welches ihre gute Freundin Ina Bär für sie gemalt hatte.



„Mein lachendes Auge ist auf jeden Fall größer, als mein weinendes,“ sagte Martina Heinecke in ihrer Abschieds- und Dankesrede. „Ich werde diese Schule in dem Wissen verlassen, dass sie in guten Händen ist. Trotzdem hoffe ich, dass all das, war wir in all der Zeit gemeinsam aufgebaut haben, erhalten bleibt. Das weiterhin den Kindern wichtige Werte mit auf den Weg gegeben werden, die Schule weder zu einem Elitegymnasium noch zu einer Spaßschule wird, dass wir nach wie vor unsere Abgänger mit sehr guten Abschlusszeugnissen ins Leben schicken können und dass die Leute weiterhin sagen ‚Mensch, diese Schule ist etwas besonderes‘.“ Für ihre Zeit im Ruhestand hat Martina Heinecke sich vorgenommen, den größten Teil ihrer Familie zu widmen. Ob Mann, Kind oder Enkelkind, darauf wird sie den Fokus legen. Außerdem hat die 65-Jährige vor, mit ihrem Mann per Boot und Fahrrad die baltischen Republiken zu bereisen. „Aber wann und ob das überhaupt was wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Denn ab jetzt läuft bei mir nicht mehr alles streng nach Plan.“



Nicht innerhalb des großen Rahmens, sondern im Vorgespräch mit der TZ gab Martina Heinecke außerdem noch einige Anekdoten aus ihrer Zeit als Lehrerin zum Besten: „Da gab es diesen einen Jungen, heute ein großer Theologe in Berlin, der ist immer zu spät gekommen. Und dann, eines Tages habe ich mir zusammen mit den Schülern überlegt, ihm eine Lektion zu erteilen. Also hab ich mich mit einem Becher Wasser bewaffnet hinter der Tür versteckt und ihn, als er wieder einmal zu spät kam, nassgemacht. Und dann, wie es eben so ist als stellvertretende Schulleiterin, kam ich auch mal zu spät. Und dann stand doch tatsächlich dieser Schüler ebenfalls mit einem Becher in der Hand hinter der Tür und überraschte mich. Nur hat er sich nicht getraut, mich mit Wasser zu bekippen.“ Ihre Schüler sind es, was die Heinecke in ihrem Ruhestand am meisten vermissen wird, erzählte sie. „Das Gewusel um mich herum, das wird mir einfach wahnsinnig fehlen.“



Doch mit einigen ist und bleibt sie auch weiterhin in Kontakt. So erhielt sie erst vor Kurzem von einem ihrer ehemaligen Schüler Babyfotos zugesandt und hat mit anderen auch nach wie vor regen Kontakt. Und auch wenn für Martina Heinecke eigentlich erst in zwei Wochen wirklich endgültig Feierabend sein wird, verabschiedete sie sich gestern doch bereits mit einem guten Ratschlag an alle Schüler: „Macht euer Hobby zum Beruf, dann habt ihr immer Freizeit.“