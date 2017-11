Eine Frage der Konzentration

Den Torgauer A-Knaben war es vorbehalten, das erste Wettkampf-Turnier zu bestreiten – das einzige Heimturnier. Die Torgauer treten dabei in der Meisterrunde an und treffen in einer Doppelrunde auf die Mannschaften vom SSC Jena, ATV Leipzig, Cöthener HC 02, ESV Dresden und HC Osternienburg.

Torgau – ESV Dresden 1:2

Beide Mannschaften begannen druckvoll und wollten den Sieg. Die Dresdner nutzten dabei ihre individuelle Klasse, und die Torgauer setzten ihren Kampfgeist dagegen. Beide Abwehrreihen dominierten. Mitte der 1. Hälfte ein Stellungsfehler der Blau-Weißen, ein Dresdner Stürmer nutzte diesen und schoss den Ball hoch ins Tor. Torwart Justus Ritter, welcher den verhinderten Stammkeeper K. Schindler vertrat, war dabei machtlos. Das Spiel pendelte hin und her. Als alle schon mit dem 0:1 als Endergebnis rechneten, drückte Leopold Pinta aus einer unübersichtlichen Situation den Ball zum Ausgleich ins Tor. Gleich im Anschluss vergaben die Dresdner eine Großchance. Das Unentschieden eigentlich sicher, doch denkste! Statt den Ball nach vorne ins Aus zu spielen, wurde dieser vertändelt und der Gast traf 15 Sekunden vor Schluss zum 2:1 ins Tor. Schade! Und 5 Euro ins Phrasenschwein: „Aus Fehlern lernt man!“.

Torgau – SSC Jena 2:3.

Gleich mit der ersten Balleroberung durch Tim Zimmermann, ein schneller Pass auf Phillip Zembol, der das 1:0 markierte. Leider hielt diese Führung nur bis zur Hälfte der 1. Halbzeit – die Thüringer glichen aus. Das war dann auch der Pausenstand. Auch in Hälfte 2 wieder der bessere Start für die Gastgeber: Pass T. Zimmermann und Tor Ph. Zembol. Doch leider waren die Jenenser besser bei der Chancenverwertung und trafen noch zwei Mal. Allerdings ging dem dritten Treffer wieder ein Bock (Abspielfehler) in der Abwehr voraus. Damit ging auch das zweite Spiel des Tages unglücklich verloren. Zum Glück ist am morgigen Samstagmittag in Dresden gleich wieder die Chance endlich Punkte zu holen.

Torgau: Justus Ritter, Julius Ritter, A. Nitz, Ph. Zembol, F. Ebert, T. Zimmermann, T. Manthey, L. Pinta, L. Illmann