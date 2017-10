Eine Reise in die Vergangenheit

„Wir wollen mit unserer Aktion zeigen, wie wichtig es ist, Courage zu zeigen. Sich einzusetzen für Menschen in Not und zu helfen, wo man kann.“ Diese Worte stammen aus dem Mund von Ellen Fauser. Sie ist Vorsitzende der Interessengemeinschaft „Todesmärsche“ und hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses besonders dunkle Kapitel der NS-Zeit aufzubereiten und mit einem sogenannten Ehrenbuch den Menschen zu danken, die damals Mut bewiesen und den Häftlingen auf solchen Märschen geholfen haben.

Und mit diesem Ehrenbuch machte die IG am vergangenen Samstag auch in Langenreichenbach Halt. Dort war vor 72 Jahren, im Frühling 1945, der KZ-Häftling Henry van Vlierberghe durchgekommen, geflohen und von den beiden Langenreichenbachern Hermann und seiner Tochter Anita Kresse aufgenommen worden. Und eben diese beiden tapferen Bürger wurden nun, postum für ihre beispiellose Courage geehrt. Doch bevor der Eintrag in das Ehrenbuch vorgenommen wurde, wurde noch einmal die Geschichte rund um Henry van Vlierberghe allen Anwesenden, darunter auch Ortsvorsteher Detlef Bölke und die Tochter, Enkelin und Urenkelin von Anita Kresse näher gebracht. Zu diesem Zweck hatte Fauser ein Buch von Paul Le Goupil mit dabei. Dieser war Zwangsarbeiter in dem KZ Langenstein-Zwieberge und begab sich, genauso wie Henry van Vlierberghe, am 9. April 1945 auf einen, damals so genannten, Evakuierungsmarsch. Sechs Kolonnen waren an diesem Tage losmarschiert, schreibt Le Goupil in seinem Buch, alle zeitversetzt und in Richtung Osten. „Manche bis nach Annaberg-Buchholz, manche sogar über die Grenze bis nach Tschechien.“ Bis ins Detail schilderte der Autor den brutalen Marsch, bei dem auch van Vlierberghe und die drei polnischen, heute unbekannten Häftlinge, die zusammen mit ihm fliehen konnten, mit dabei waren.

Ergänzt wurde der Ausflug in die dunkle Vergangenheit von einem Interview mit Henry van Vlierberghe, welches Anita Kresses Tochter, Karola Domtera, mit dabei hatte. In diesem schilderte er die Zusammenhänge seiner Verhaftung. Er hatte damals mit 19 Jahren einer Widerstandsorganisation beim Verteilen von Flugblättern geholfen und war dabei erwischt worden. Nach seiner Flucht und der Zeit bei den Kresses, die ihn in ihrem Taubenschlag versteckt hielten und pflegten, hielt er weiterhin Kontakt mit der Familie und so hatte auch Domtera ihn mehrere Male persönlich getroffen.

Und noch ein Dritter hatte etwas ergänzendes zu der gesamten Geschichte von damals beizutragen: Erwin Galisch. Dieser lernte den Belgier bei einem seiner späteren Besuche in Langenreichenbach kennen und ließ sich von ihm genau über das damals Geschehene aufklären. Wie van Vlierberghe beim Essen auf dem Grundstück der Familie Kresse auf den Heuboden verschwinden konnte, sich einen Tag später unter Todesangst zu erkennen gab und daraufhin von den Kresses wieder aufgepeppelt wurde.

Nach dieser umfangreichen Reise in die Vergangenheit besichtigte die Gruppe noch das Grundstück, auf dem den vier Häftlingen damals die Flucht gelang, anschließend ging es dann noch weiter nach Trossin, Dommitzsch und Söllichau, wo ebenfalls Eintragungen in das Ehrenbuch vorgenommen wurden.