Eine Schülerin macht Politik

Janine Kraske engagiert sich in Torgau und Nordsachsen wie kaum eine Zweite. Kreisschülerrat und Jugendteam sind dabei nur einige Punkte ihrer beeindruckenden Vita:

Angefangen hat ihre schulpolitische Karriere mit dem Wechsel vom Johann-Walter-Gymnasium auf das Berufliche Schulzentrum Torgau. Als sie dort in die 11. Klasse kam, wurde sie zur stellvertretenden Schulsprecherin gewählt und fing dann auch an, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Für den Kreisschülerrat engagierte sie sich daraufhin als Landesdelegierte, wurde in den Vorstand des Landesschülerrates gewählt und war zeitgleich noch Mitglied des Landesbildungsrates.

Ein Jahr übte Kraske diese Positionen aus, bis sie aufgrund der großen Entfernung nach Dresden, die sie alle drei bis vier Wochen zurücklegen musste, sich aus der Landesebene weitestgehend zurück. Landesdelegierte blieb sie weiterhin, nebenbei fungierte sie jedoch nur noch als stellvertretende Vorsitzende des Kreisschülerrates. Mittlerweile kümmert sie sich als Geschäftsführerin um alles, was innerhalb des Gremiums mit Geld zu tun hat und findet nach wie vor Gefallen an ihrer Arbeit. „Für mich stand nach dem ersten Jahr im Vorstand des Kreisschülerrates definitiv fest, dass ich dort bleiben möchte. Es macht einfach so viel Spaß dort mitzuarbeiten und mitzubestimmen.“

Doch die schulische Politik ist nur eines von Janine Kraskes Steckenpferden. Auch die Kunst hat es der gebürtigen Torgauerin angetan und in diese Richtung möchte sie sich nach ihrem Abschluss dann orientieren. Zeichnen und Fotografieren sind dabei ihre beiden Lieblingsmedien. Beruflich würde sie das gern mit einer Ausbildung in Richtung Grafikdesign weiterverfolgen. Besonders wichtig ist ihr dabei vor allem, in der Region zu bleiben.

Nicht nur, weil sie hier all ihre Freunde und ihre Familie hat, sie möchte auch etwas für die Region erreichen und an der Zukunft mitarbeiten. Außerhalb der Schule. Aus diesem Grund ist Kraske auch seit einiger Zeit Mitglied des Torgauer Jugendteams. Da der Kreisschülerrat bereits sehr früh mit dem Team kooperierte, fasste sie den Entschluss, selbst auch mit einzusteigen, um Dinge in Torgau zu bewegen. Besonders der Jugendstadtrat ist dabei ihre Herzensangelegenheit, um die sie sich auch schon seit einem Jahr bemüht. „Das ist eine wirklich gute Sache und falls es tatsächlich bald zur Gründung eines solchen Gremiums kommen sollte, wäre ich auf jeden Fall dabei.“