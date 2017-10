Eine Show für Augen und Ohren

Am Freitag- und Samstagabend werden die Schlosskirche sowie der Hof von Schloss Hartenfels in ein besonderes Licht getaucht. Jeweils von 19.30 bis 23 Uhr startet der Licht- und Klangkünstler Ingo Bracke mit seiner audiovisuellen Installation „LutherERleuchtet“. Der Torgauer Zeitung erzählte er im Vorfeld, was die Besucher dabei geboten bekommen.

TZ: Was kann man sich unter einer audiovisuellen Installation vorstellen?

I. Bracke: Es ist eine Verbindung aus visuellen Elementen wie Bildern oder einem Video und Tönen für die auditive Wahrnehmung.

Was heißt das in Bezug auf den Innenhof des Schlosses?

Hier wird ein farbiges Bild passgenau auf die Kirche projiziert. Der Innenhof wird hingegen mit Worten aus Licht überzogen. Die Illustrationen, die ich verwende, stammen von Lucas Cranach dem Älteren und bei den Worten handelt es sich um Auszüge aus der Bibelübersetzung Luthers beziehungsweise auch um Lutherworte - nicht nur auf Deutsch, sondern ebenfalls auf Latein. Nebenbei werden außerdem verschiedene Klänge zu hören sein, sowohl materielle als auch welche aus der Zeit der Renaissance, die an die Reformation erinnern.

Wie wird das Innere der Kirche gestaltet sein?

Dort findet das Hauptprogramm statt. Ungefähr jede halbe Stunde werde ich eine Video-Klang-Performance oder wie ich gerne sage, eine kurze mediale Oper, aufführen. Das heißt, ich mische live Video- und Tonmaterial. Die komplette Kirche wird durch diese 360-Grad-Projektion zu einem bewegten Bild, sodass der Zuschauer beziehungsweise der Zuhörer das Gefühl bekommt, in einer Art Planetarium zu sitzen.

Welche Wirkung soll dadurch entstehen? Es sollen die Dynamik sowie die Zerstörungsmomente der Reformation zu spüren sein. Die Auseinandersetzung zwischen Luther und dem Papst, die Bauernkriege - all das soll verdeutlicht werden, sodass die Besucher einen bildgewaltigen Eindruck der Reformation vermittelt bekommen. Außerdem sollen sie die Bedeutung der Bewegung für die heutige Zeit verstehen, da die Reformation uns in vielerlei Hinsicht beeinflusst hat.

Sind noch weitere Auftritte von Ihnen geplant?

Ja. Der nächste wird in Möhra stattfinden und beim Reformationsjubiläum in Wittenberg werde ich ebenfalls vor Ort sein. Gespräch: Elisa Perz