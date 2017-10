Eine Tour mit vielen Hindernissen

Jährlich im Oktober, wenn zum Abfischen des Großen Teichs das Wasser abgelassen wird, starten die Kanuten des Torgauer KC zu ihrer großen traditionellen Weinske-Fahrt, die gleichzeitig die Abpaddeltour des Vereins ist. Das Teichwasser fließt durch den Schwarzen Graben, der hinter Neiden in die Weinske mündet und schließlich bei Dommitzsch die Elbe erreicht. Das ist eine sehr abwechslungsreiche Strecke, die sich kurvenreich durch Wiesen, kleine Wälder, aber vorwiegend wildes Schilfgebiet schlängelt. Sonst immer eine Genussfahrt, war es in diesem Jahr eine sich entwickelnde Abenteuertour. Die Stürme der letzen Wochen hatten etliche Bäume umstürzen lassen. Einige lagen auch in der Weinske quer, weil sie noch nicht weggeräumt werden konnten.

So steigerte sich die Paddelstrecke von Kilometer zu Kilometer vom anfänglichen Genuss, über anspruchsvoll, bis zu abenteuerlich. Gemeinsam jedoch bewältigten die Teilnehmer alle Hindernisse ohne Schäden an Mensch und Boot und hatten dabei reichlich Spaß. Einmal mussten die Boote umgesetzt werden und mehrmals schlüpften die Wassersportler durch die in der Strömung liegenden Bäume mit dem Boot durch. Eine besondere Herausforderung stellte eine querliegende große Weide, kurz vor der Elbmündung dar, die mit dem Kanu überwunden werden musste.

Wenigstens das Wetter zeigte sich versöhnlich, später gab es sogar Sonnenschein. Jeder Abschnitt der Strecke besticht durch die wirklich schöne und sehr abwechslungsreiche Natur. Schmale Kanäle im dichten Schilf, ein kurzer Abschnitt mit hochgewachsenen alten Bäumen, mehrere Brücken und weite Wasserflächen vor Polbitz sorgen für reichlich Abwechslung auf den 22 Kilometern von Torgau bis Dommitzsch. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der nördliche Raum Torgaus sehr schöne Wasserstrecken zu bieten hat. Prachtvoll mündet die Weinske in die Elbe, wo an der Fähre Dommitzsch die Weinske-Fahrt endete.

