Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich

Kinder-/Jugendsport. Sportjugend des Kreissportbundes im Februar 2018 wieder Winterfreizeit an – in Naumburg

Kinder-/Jugendsport. Die Sportjugend des Kreissportbundes Nordsachsen veranstaltet in Kooperation mit dem Schwimm-sportverein Eilenburg vom 11. bis 16. Februar ihre Winterfreizeit 2018. Dieses Mal geht es nach Naumburg in das Jugend- und Sporthotel Euroville.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 9 und 15 Jahren. Die Teilnehmer erleben ein umfangreiches kulturell-sportliches Programm. Den Flyer, die Anmeldebestätigung und Teilnahmeerklärung ist auf der Homepage des KSB zu finden und zwar unter der Rubrik „Sportjugend/Freizeit“.

Die Winterfreizeit wird für Kinder und Jugendlichen des Landkreis Nordsachsen angeboten. Eine Mitgliedschaft in einem Sportverein ist keine Voraussetzung! Der Unkostenbeitrag beträgt 220 Euro. Informationen/Anmeldung: Kreissportbund – Birgit Ruhs, Telefon 03421 9697031 oder per E-Mail an ruhs@ksb-nordsachsen.de

www.ksb-nordsachsen.de