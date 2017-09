Eine Woche lang wird die Vielfalt gefeiert

Torgau. An diesem Samstag ist es endlich wieder soweit: die zehnte interkulturelle Woche (IKW) findet in Torgau statt und wartet in diesem Jahr mit einem ganz besonderen und auch besonders vielseitigen Programm auf. Eröffnet wird die IKW auch dieses Jahr mit dem Fest der Begegnung.

Am Samstag (23. September), soll der Stadtteil Nordwest ab 14 Uhr in eine Festmeile verwandelt werden.

Das große Highlight des Festes ist die Musikgruppe Banda Comunale. Die 20-köpfige Brass-Band aus Dresden wurde bereits mit dem Sächsischen Förderpreis für Demokratie, dem Sächsischen Preis für Soziokulturelles Engagement und erst in dieser Woche mit dem The-Power-of-Arts-Preis ausgezeichnet. Die Band hat es sich zur Aufgabe gemacht, zahlreiche ausländische Musiker in ihre Reihen zu integrieren und so eine ganz besondere Mischung zu schaffen. Und auch die indische Band Triveni legt in Torgau einen Zwischenstopp auf ihrer Tournee ein und mischt ebenfalls beim Fest der Begegnung mit. Große und kleine Neugierige basteln Drachen wie in Afghanistan, lassen sich Frisuren wie in Eritrea flechten oder die Hände mit Henna bemalen. Für Kinder gibt es neben der Bastelstraße auch eine Hüpfburg, Ponyreiten, Riesenseifenblasen. Zwei Clowns sorgen für Stimmung. Auf dem Flohmarkt können Kleidung und Spielsachen verkauft oder erworben werden. Zum Abschluss der Veranstaltung findet um 18 Uhr ein Lampionumzug durch das Stadtviertel statt.

Doch nicht nur in Nordwest hält die IKW Einzug. In der Kulturbastion wird am Samstag der palästinensische Kinofilm „Ein Lied für Nour“ in seiner Originalfassung mit Untertiteln gezeigt, außerdem zeigt das DIZ Torgau die Sonderausstellung „Krieg und Menschenrechte“.

Am Sonntag wird es dann sportlich. Ab 13 Uhr findet im Hartenfels-Stadion ein interkulturelles Fußballturnier statt. Außerdem liest am Abend Wladimir Kaminer in der Kulturbastion aus seinem Buch „Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß“. Am Montag steht abends die romantische Bollywood-Komödie „Jab Harry Met Sejal“ auf dem Programm. Diese wird um 19 Uhr in der Kulturbastion in ihrer Originalfassung mit Untertiteln gezeigt.

Am kommenden Dienstag (26. September) findet von 10 bis 12 Uhr im Stadtteiltreff Nordwest ein interkulturelles Frauenfrühstück statt. Yvonne Anders vom Kulturbahnhof wird das Diskussionskartenset „EINS + EINS MACHT DREI“ vorstellen, dass über die Herkunft und Fluchtursachen der Flüchtlinge sowie über die Lebenssituation von Geflüchteten aufklärt. Nachmittags wird dann eine Stadtführung auf deutsch, französisch und arabisch durchgeführt. Diese startet um 15 Uhr am Marktplatz. Um 19 Uhr wird Annette Weinke von der Uni Jena im DIZ einen Vortrag über das humanitäre Völkerstrafrecht halten, außerdem wird Gemeindecafé in der Wintergrüne 2 der Katharinentisch gedeckt. Zu diesem Gesprächskreis sind alle Frauen herzlich eingeladen.

Der Mittwoch (27. September) startet um 11 Uhr mit einer erneuten Stadtführung, nachmittags bietet der TanzART-Verein einen Bollywood-Tanzkurs an. Dieser findet von 15–20 Uhr im Gymnastikraum im Förderschulzentrum an der Promenade statt. 16 Uhr kann sich beim offenen Schachturnier im Rahmen des internationalen Cafés im Stadtteiltreff Nordwest miteinander gemessen werden, außerdem wird um 19 Uhr in der Kulturbastion die deutsche Fassung von „Ein Lied für Nour“ gezeigt.

Unter dem Motto „Reise nach Deutschland“ wird am Donnerstag, ab 16 Uhr in den Stadtteiltreff Nordwest zum internationalen Nachmittag eingeladen. Hier kann in geselliger Runde über die liebsten deutschen Reiseziele geredet werden. Besonders informativ wird es um 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Hier erzählen die Stadt Torgau, das Landratsamt Nordsachsen, die Bundesagentur für Arbeit und die Willkommenslotsen von IHK und HWK, wie sie es geschafft haben, AUsländer erfolgreich in Betriebe einzustellen.

Abends wird dann noch einmal um 19 Uhr in der Kulturbastion der Film „Jab Harry Met Sejal“ gezeigt, diesmal jedoch auf deutsch gezeigt. Am Freitag kommt die IKW dann mit einer Lesung der Autorin Nahid Shahalimi ihr Ende. Sie liest aus ihrem Buch „Wo Mut die Seele trägt – Wir Frauen in Afghanistan“. Das Ganze findet um 20 Uhr im Ratssaal des Rathauses statt.