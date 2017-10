Eine gelungene Premiere

„Für uns war es durchweg ein voller Erfolg und eine mehr als gelungene Premiere.“ Center-Managerin Elke Ulrich ist zufrieden. Zum ersten Mal hatte sie ein Oktoberfest ins PEP geholt und einen besseren Auftakt hätte man sich kaum wünschen können. Zahlreiche Menschen strömten in das Torgauer Einkaufszentrum und ließen es sich bei Kaffee, Kuchen und zünftiger Musik gut gehen. „Wir sind extra aus Vogelgesang hierher gekommen, um uns das Oktoberfest hier einmal genau anzusehen,“ erzählt Rosemarie Schulze. „Wir sind schon seit zwei Stunden da und warten jetzt sehr gespannt auf Semino Rossi.“ Und auch für Familie Sucher aus Elsterwerda bedeutete der Auftritt des Schlagersängers das große Tageshighlight. Sie würden zu jedem Fest ins PEP Torgau kommen, doch einen so tollen Künstler wie Rossi haben sie dort noch nicht erlebt. Und damit waren sie nicht allein. Für 16 Uhr war das Konzert des argentinisch-österreichischen Musikers angesetzt, bereits eine Stunde vorher war der Platz vor der Bühne gerammelt voll. Hunderte Schlagerfans waren erschienen, um den Sänger live zu erleben und dementsprechend groß war auch der Applaus, den Rossi dann beim Betreten den Bühne erntete. Fünf Songs gab er zum besten und brachte damit die Menge mitklatschen und mitsingen. Besonders bei einer Acapella-Version seines größten Hits „Rot sind die Rosen“ gab es für viele der Fans kein Halten mehr und sie stimmten lauthals in die Schlagerballade mit ein. Im Anschluss an das rund zwanzigminütige Konzert gab es dann noch die Möglichkeit, sich ein Autogramm des Musikers abzuholen und mit ihm zusammen ein Foto zu machen.

„An sich eine wirklich tolle Veranstaltung“, fasste die Besucherin Jutta Klaus abschließend zusammen. Sie kam extra aus Herzberg nach Torgau und zeigte sich überrascht darüber, dass im PEP momentan so viele Geschäfte geschlossen sind. „Aber das Angebot des Oktoberfestes ist wirklich schön, auch wenn es echt gerammelt voll ist.“nl