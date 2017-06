Eine größere Teilnahme erhofft

Tischtennis. Am Sonntag wurden in Torgau die diesjährigen Sparkassen-Kinder- und Jugendspiele ausgetragen (TZ berichtete). Annähernd 30 Spieler aus Rackwitz, Delitzsch, Mörtitz, Oschatz, Zwochau, Torgau und erstmalig aus Borna hatten sich für diesen Höhepunkt in Ausscheidungsspielen in den Vereinen für diese Endrunde qualifiziert.



Diese kämpften in vier Altersklassen um die begehrten Medaillen im Einzel und Doppel. Die Betreuer und auch die Wettkampfleitung hatte ein Mammutprogramm zu absolvieren, ehe dann nach gut fünf Stunden die Siegerehrung durchgeführt werden konnte, nachdem die letzten Sieger feststanden. Enttäuschend, vielleicht auch dem guten Wetter geschuldet, die Teilnehmerzahl an dieser Endrunde. Folgerichtig wurde lediglich in Gruppen Jeder gegen Jeden gespielt, sodass am Ende die Spieler doch ein gutes Wettkampfprogramm absolvierten.



Am Ende verlief eigentlich alles planmäßig. Überraschungen blieben aus, denn die vermeintlichen Favoriten vom einheimischen Verein, dem SSV 1952 Torgau, Mörtitz und Rackwitz sicherten sich die Titel bei den Jungen. Die Mädchen spielten teilweise an diesem Tage im Jungenbereich, um ihnen überhaupt einen Wettkampf zu ermöglichen.



Ergebnisse

Schüler C – weiblich: 1. Anna Lorenz (Mörtitz); – männlich: 1. Jonas Grießer (Mörtitz), 2. Marius Mattulke (Mörtitz), 3. Platz Bruno Schulz (Rackwitz) und Florian Giesel (Mörtitz); – Doppel: 1. Mattulke/Grießer (Mörtitz), 2. Giesel/Schulz (Mörtitz/Rackwitz), 3. Buchmann/Felsch (Borna) und 3. Rutkowski/Rubarth (SSV Torgau/Oschatz); – Schüler B – weiblich: 1. Lisa Beck (Borna), 2. Susan Kirbach (Borna); – männlich: 1. Peter Schneider (Rackwitz), 2. Lucas Müller (Zwochau), 3. Lars Witt (Rackwitz); – Doppel: 1. Müller/Lorenz (Zwochau/Mörtitz), 2. Witt/Schneider (Rackwitz); – Schüler A – weiblich: 1. Pauline Sadlo (Delitzsch); – männlich: 1. Leon Ott (Torgau), 2. Jonas Zinnecker (Oschatz), 3. Max Wagner (Torgau) und Maximilian Bude (Delitzsch); – Doppel: 1. Ott/Wagner (Torgau), 2. Bude/Sadlo (Delitzsch), 3. Ohme/Zinnecker (Zwochau/Oschatz); – Jugend – männlich: 1. Luca Schmidt (Torgau), 2. Theo Zeibig (Oschatz), 3. Thomas Schumann (Zwochau), 3. Fred Kretschmer (Oschatz); – Doppel: 1. Zeibig/Kretschmer (Oschatz), 2. Schmidt/Wilker (Torgau), 3. Eckenigk/Schumann (Delitzsch/Zwochau)

