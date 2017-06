Eine großartige Saison

Das Spieljahr 2016/2017 im Nachwuchsbereich ist weitestgehend beendet, ein paar Pokalfinalspiele stehen zwar noch aus, doch die Meister und Absteiger stehen fest. Über die Saison sprach die TZ mit Sören Wachsmann.

TZ: Sie sind Vereinschef des SC Hartenfels Torgau 04 und auch Vorsitzender des Jugendfördervereins Union Torgau. Bekommt man heutzutage beide Jobs unter einen Hut, denn ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit Ihrem Ehrenamt beim SC Hartenfels bereits voll ausgelastet sind?

S. Wachsmann: Ja, ich trage gemeinsam mit meinen Mitstreitern die Verantwortung für beide Vereine. Durch eine gute Aufgabenverteilung und Unterstützung innerhalb der Vereine sind die Aufgaben zu bewältigen. Stellvertretend für viele möchte ich mich von dieser Stelle aus bei Peter Nowack, Heiko Burkhard, Falko Simmank und Kevin Kujat bedanken.

Sehen Sie es als Vorteil, Vorsitzender von beiden in Anführungsstrichen, reinen Fußballvereinen zu sein?

Auf jeden Fall. Zum einen können wir uns ganz auf eine der schönsten Nebensachen, den Fußball mit all seinen Facetten, konzentrieren. Zum anderen: Durch die Grundidee von Union Torgau ist es uns möglich mit den anderen Mitgliedsvereinen im Gespräch zu bleiben und den regionalen Fußball zu stärken, auch wenn es aktuell im Herrenfußball nicht danach aussieht. Das ist die Konsequenz der letzten Jahre! Leider haben das noch nicht alle Verantwortlichen verinnerlicht.

Die Saison für die Nachwuchskicker des JFV Union ist am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen. Wie fällt Ihr Fazit zu den drei Großfeld-Mannschaften aus?

Ich bin begeistert, was das Abschneiden unserer drei Teams anbelangt. Auch was unsere B-Jugend anbelangt, die Moral bewiesen und sich noch gefangen hat!

Welche Mannschaft überzeugte Sie im Besonderen?

Es fällt mir schwer eine hervorzuheben. Unsere C-Jugend, für fast alle Kicker war es die erste Großfeldsaison, belegt einen hervorragenden 5. Platz. Die B, im Winter noch Tabellenletzter und fast abgestiegen, beweist, dass Moral den Klassenerhalt schafft. Und unsere A-Jugend holt mit dem jüngeren Jahrgang die Vizemeisterschaft. Ich glaube, dass belegt die tolle Nachwuchsarbeit zum einen von Hartenfels und die Verstärkungen aus den umliegenden Vereinen für den JFV Union. In diesem Zusammenhang möchte ich möchte bei allen Übungsleitern, Betreuern und Unterstützern bedanken.

Ein Wort zu den B-Junioren, die nach dem Trainerwechsel von Enrico Pfütze auf Stephan Kukard noch einmal durchgestartet sind und die Klasse gehalten haben!

Ich habe es ja bereits schon gesagt: Eine Wahnsinnsleistung der Mannschaft und des Trainerteams um Kuki (Anm. d. Red.: Stephan Kukard) und Kevin (Anm. d. Red.: Kujat). Stephan ist es gelungen, durch seine positive, emotionale Verrücktheit, die Jungs wachzurütteln und seine eigene Erfahrung einzubringen. Wir waren heilfroh, als er den Job übernommen hatte, denn als Trainer hat er ja noch keine Erfahrungen sammeln können.

Führt Kukard das B-Junioren-Kollektiv auch im Spieljahr 2017/2018?

Ich würde es mir wünschen. Wir müssen sehen, wie Stephan es beruflich und privat vereinbart bekommt. Auf jeden Fall werden wir einen guten Trainer haben.

Es muss auch auf die D-Junioren des SC Hartenfels Torgau 04 geschaut werden, denn die waren ja auch nicht ganz schlecht in der abgelaufenden Serie.

Nicht ganz schlecht finde ich fast untertrieben. Immerhin haben wir zuhause gegen die zweite Vertretung vom großen RB Leipzig gewonnen und belegen einen guten 4 Platz! Das bestätigt nur meine Aussage der guten Nachwuchsarbeit von Hartenfels über Jahre hinweg. Ehrlich gesagt, kommt mir das in der Berichtserstattung immer etwas zu kurz. Die öffentliche Wahrnehmung richtet sich fast ausschließlich auf die erste Herren, aber wir sind mehr! Mit meiner Amtsübernahme habe ich gesagt, dass der Nachwuchs unsere Zukunft und eine unsere gesellschaftlichen Hauptaufgaben ist.

Die Saison 2016/2017 ist beendet, an der neuen wird bereits gewerkelt. Gibt es im Zusammenhang mit dem Aufstieg in den einzelnen Altersklassen Veränderungen?

Nein, größere Veränderungen wird es nicht geben. Außer, dass wir zusätzliche Nachwuchsmannschaften stellen werden, sowohl bei Hartenfels und als auch beim JFV. Ein Blick auf den Herrenbereich : Da werden wir für die zweite Herren eine Spielgemeinschaft mit Elbaue II/Großtreben und Hartenfels melden. Und es gibt Gedanken diese Kooperation zu intensivieren.

Woher, aus welchen Vereinen kommen die JFV-Union-Spieler?

Ich muss ehrlich konstatieren, dass die Mehrheit der Spieler von Hartenfels kommt. Wir werden von Elbaue und bis zum Saisonende von Dommitzsch, Strelln und Doberschütz-Mockrehna unterstützt. Leider hat man sich bei den letztgenannten dazu entschieden, die Kooperation zu kündigen und versuchen nun , trotz dünner Personaldecke wieder selbst das Glück zu suchen. Die Jungs aus den Vereinen, die weiterhin höherklassig spielen wollen, bleiben dem JFV Union erhalten.

Es ist bekannt, dass die A-Junioren-Spieler des JFV Union, die in den Herrenbereich wechseln, wie etwa Nick Bornmann oder Roger Weber, Begehrlichkeiten bei den Herrenteams in der Region und selbst im benachbarten Herzberg im Elbe-Elsterkreis wecken. Können die Hartenfelser sich aus dem Fond guter Spielern ein paar Talente sichern?

Nick ist glücklicherweise Hartenfelser und zählt in der kommenden Saison zum erweiterten Kader der Ersten. Roger ist Elbauer und sollte aus meiner Sicht ein weiteres Jahr in der A-Jugend spielen. Das gute Spieler immer Begehrlichkeiten wecken ist logisch und bestätigt letztlich unsere gute Nachwuchsarbeit. Nicht umsonst sitzen die Herrentrainer der umliegenden Vereine bei unseren A- und auch B-Jugend-Spielen im Stadion, um zu sondieren. Ich möchte es mal so formulieren, Nachwuchsarbeit kostet Zeit, Geduld, Trainerengagement und vor allem Geld! Vielleicht sollten die umliegenden Vereine auch etwas mehr Augenmerk darauf richten und nicht wildern! In diesem Zusammenhang: Da kommt das Konzept Union wieder zum Tragen. Wir wollen den Vereinen nicht die Spieler abwerben, sondern die Jugendlichen gemeinsam bestmöglich ausbilden, dass sie in der Landesklasse Erfahrungen sammeln und dann wieder zu ihren Stammvereinen in den Herrenbereich zurückkehren. Zurück zur Frage: Nick und die anderen werden möglichst lange in der Jugend spielen und wir werden ihnen eine ordentliche Perspektive aufzeigen.

Blick auf die neue Saison: Mit wie vielen Mannschaften geht der JFV und SC Hartenfels in der Landesklasse beziehungsweise auf Kreisebene an den Start?

Der JFV wird in der kommenden Saison zwei C-Mannschaften, eine B- und eine A-Jugend haben. Als Hartenfels melden wir wieder pro Jahrgang zwei Mannschaften und zusätzlich unsere Bambinis.

Starten die Hartenfelser beziehungsweise Unioner als Spielgemeinschaften?

Union kann keine Spielgemeinschaft bilden, da wir ja der Zusammenschluss mehrerer Vereine sind. Was den Männerbereich anbelangt, da werden wir, wie schon erwähnt, für die Zweite eine Spielgemeinschaft mit Elbaue und Großtreben melden.

Apropos 1. Herren. Wie geht es da weiter? Wer leitet das Training und das Team in den letzten beiden Saisonspielen?

Ich bin froh, ab der kommenden Saison mit Frank Steller einen alten Bekannten als Trainer präsentieren zu können! Stelli hat über viele Jahre hinweg im Nachwuchs bewiesen, welche Qualität er besitzt. Er hat den Grundstein für den Erfolg unserer jetzigen A-Jugend gelegt. Er kennt unseren Verein und das Umfeld aus dem Effeff und hat sich in seiner einjährigen Auszeit ordentlich erholt. Da es unser Ziel ist, perspektivisch die A-Jugendlichen, die bei Stelli ja mal gelernt haben, in die Herrenmannschaft zu integrieren, kann ich, können wir uns keine bessere Lösung vorstellen. Was die aktuelle Situation anbelangt: In den letzten beiden Spiele haben Patrick Tänzer, Norman Wehner und Christian Scaruppe den „Hut auf“.