Eine gute Ausgangsposition

Hockey. Knaben C des TSV Blau-Weiß Torgau gut in die Hallensaison 2017/2018 gestartet

Für die Torgauer C-Knaben (Altersklasse bis 10 Jahre) begann am 25. November die Hallensaison. Nach einer guten Feldsaison mit einem 4. Platz soll nun zumindest die Zwischenrunde der Mitteldeutschen Hallen-Liga erreicht werden.

Stärkster Gegner in der Staffel ist der Pillnitzer HV, der in der Vorsaison einen Platz besser abschnitt als die Torgauer. Am 1. Spieltag ging die Reise nach Dresden, wo die Partien gegen den Freiberger HTC sowie den Gastgeber ESV Dresden auf dem Programm stand.

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase spielten die TSV-Fohlen gegen Freiberg sehr souverän und siegten am Ende deutlich mit 9:1. Im 2. Spiel des Tages konnte man dann gegen den Gastgeber aus Dresden überzeugen und gewann 6:1. Erfolgreichster Schütze des Tages war Marten Schönert mit neun Toren.

Am 2. Spieltag, ausgetragen in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm, kam es dann zum Spitzenspiel gegen den Pillnitzer HV. Leider agierten die Blau-Weißen sehr nervös und fehlerhaft und gestatteten dem Gegner zahlreiche Chancen.

Oscar Weber im Tor war es zu verdanken, dass das Spiel lange offengehalten werden konnte. Vor dem gegnerischen Tor ließen die Torgauer dann die eigenen Chancen liegen und verloren 0:2.

Im 2. Spiel des Tages konnte man dann die körperliche und spielerische Überlegenheit gegen den HC Niesky nutzen und siegte am Ende 6:0.

So belegen die Torgauer nach Halbzeit der Vorrunde Platz 2 und werden sich hoffentlich am kommenden Sonntag (17.12./10 Uhr) im Heimspielturnier mit zwei Siegen gegen Freiberg und Dresden die Chance offenhalten, im Rückspiel gegen Pillnitz am 13. Januar in Niesky, noch um den Staffelsieg spielen zu können.

Torgau: O. Weber, W. Gärtner, J. Klisch, T. Kurandt, P. Lorenz, J. Oberländer, E. Prophet, Y. Richter, M. Schönert, L. Schuster, O. Thielemann, R. Winkelmann