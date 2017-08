Eine gute Tradition

Kegelsport/Vereinsleben. Toller Saisonabschluss für die Seniorensportler des SSV 1952 Torgau: Die diesjährige Tour führte die 1. Seniorenmannschaft des SSV 1952 Torgau mit ihren Ehepartnern eine mehrtägige Fahrt ins benachbarte Tschechien durch. Diesmal ging es wieder ins schöne Riesengebirge nach Spindlermühle und in der herrlich gelegenen „Krause-Baude“ wurde Quartier bezogen.

Zu einem besonderen Erlebnis wurde natürlich der Aufstieg zur Elbequelle, bei dem trotz großer körperlicher Anstrengungen, alle viel Spaß hatten. Aber auch den Ort und die Umgebung von Spindlermühle konnten wir Torgauer durch eine Panoramafahrt mit der Stadtbahn umfangreicher von seiner Schönheit kennenlernen.

So verlebten die SSV-Seniorenkegler vier erlebnisreiche und stimmungsvolle Tage, die in Erinnerung bleiben werden und das Zusammenhaltgefühl der Truppe stärkten. Nach einer erfolgreichen Spielsaison, die von dem Wiederaufstieg in die Senioren-Bezirksliga gekrönt war, wurde auf dieser Tour auch gleich die sportliche Zielrichtung gesteckt. Und die lautet „Klassenerhalt“.

Die Torgauer spielten 2016/2017 in der Formation Walter Haase, Kurt Günther, Jürgen Zimmer, Peter Reichard, Wolfgang Hantke, Dietmar Ryll, Jürgen Pabst.