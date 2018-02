Eine letzte Runde durchs Märchenland

Ende gut, alles gut! Normalerweise gehen Märchen so aus. Nur folgerichtig ist es daher, dass auch die Märchenausstellung des Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museums zu einem guten Ende gefunden hat. Am Sonntag jedenfalls klang Museumsleiterin Cornelia König zufrieden, als sie die Besucher der Finissage mit auf eine letzte Führung durch die Schau nahm. In deren Mittelpunkt standen in den zurückliegenden Monaten drei Märchen – oder besser die jeweiligen Filmproduktionen aus dem Hause DEFA. Ging es während der Führungen für kleiner Gäste vordergründig zumeist um den Inhalt der Märchen, bekamen Erwachsene spannende Einblicke in die Produktionsbedingungen zu DDR-Zeiten. Das Museums-Team hatte dazu zahlreiche Fakten zusammengetragen.

Wenngleich alle drei Märchen gleichrangig präsentiert wurden, rückte eines davon natürlich immer wieder in den Mittelpunkt des Interesses: Dornröschen. Kein Wunder, schließlich wurde dafür Anfang der 70er Jahre im Torgauer Schlosshof gedreht – der Große Wendelstein gelangte so zu märchenhafter Prominenz. Für Gäste der Ausstellung sei es immer wieder ein einprägsames Erlebnis, wenn sie erst einen Filmausschnitt mit dem „historischen“ Schlosshof gesehen hätten und sich anschließend vom aktuellen Zustand ein Bild machten, so Cornelia König während der Führung.

Noch bevor die Museumschefin zur finalen Führung aufgerufen hatte, drehten sich bereits die Spinnräder der Roitzscherin Gerlinde Bittig. Dass sich jemand an einer Spindel stechen und für mehrere Jahre in den Tiefschlaf sinken könnte, schloss sie aus. „Völlig ungefährlich“, seien die Teile des Spinnrads, sagte sie, wollte aber nicht ausschließen, dass es früher etwas anders gewesen sein könnte. Neben einem „richtigen“ hatte sie auch ein Spinnrad für Übungszwecke und so waren alle Gäste eingeladen, sich selbst zu versuchen. Ein Angebot, das gerne angenommen wurde.