Eine richtige große Nummer im KSB

Der SSV 1952 Torgau ist in die Jahre gekommen. Der Verein, der in den frühen 1990er Jahren aus der BSG Motor Torgau hervorgegangen ist, feiert sein 65-jährige Bestehen. Die TZ sprach mit dem SSV-Vereinschef B. Karau.

Vereinsleben. Mit dem Vereins- und Familiensportfest nebst After-

showparty am vergangenen Samstag wurden die Feierlichkeiten anlässlich des 65-jährigen Bestehens des SSV 1952 Torgau eingeläutet. Der Torgauer Verein, der aus der Betriebssportgemeinschaft Motor (Trägerbetrieb war dazumal das Landmaschinenbau Torgau – LAMATOR) , ist nicht nur größter Verein der Region, sondern wird unter den TOP 5 des Kreissportbundes Nordsachsen geführt. Die TZ sprach mit Vereinschef Bernd Karau, der gestern seinen 58. Geburtstag feierte.

TZ: Wie fühlt es sich an, Vereinschef des zweitgrößten Sportvereins des Landkreises Nordsachsen zu sein?

Bernd Karau: Überwiegend positiv. Zum einen ist es für die heutige schnelllebige Zeit ungewöhnlich und zum anderen war meine Amtszeit von gesellschaftlichen und sportpolitischen Veränderungen begleitet. Schon deswegen und aufgrund vieler sportlicher Erfolge sowie der geschaffenen Werte, wie die Sanierung des Hafenstadions und der Südringturnhalle, kann ich mit Stolz auf die zurückliegenden fast drei Jahrzehnte zurückblicken.

Von wem hatten Sie die Aufgaben des Vereinsvorsitzenden einst einmal übernommen?

Mein Vorgänger war der Sportfreund Bernd Purschwitz, der wiederum hatte 1988 das Amt vom langjährigen Sportfreund Wolfgang Lück übernommen.

Wann haben Sie den Vereinsvorsitz übernommen?

Wie ich schon sagte, habe ich das Amt als Vorsitzender der damaligen BSG Motor Torgau beziehungsweise als Präsident des SSV 1952 Torgau vor 28 Jahren übernommen, das war im Jahr 1989.

Wie viele Mitglieder umfasst aktuelle Ihre SSV-Familie?

Wir sind momentan circa 710 Mitglieder.

Wie viele Abteilungen hat der Verein?

Wir haben im Verein 12 Abteilungen.

Wie viele Sportarten kann der SSV anbieten?

Aktuell 18.

Wie groß ist der Anteil an Kindern und Jugendlichen?

In unserem Verein sind 255 Kinder und Jugendliche organisiert. Dies ist ein Anteil von knapp 36 Prozent.

Welche Abteilung hat in den zurückliegenden Jahren den größten Mitgliederzuwachs?

Den größten Anstieg hat in den letzten Jahren hatte die Abteilung Leichtathletik zu verzeichnen, dort sind jetzt allein 165 Mitglieder aktiv.

Welches ist die mitgliederstärkste Abteilung?

Das sind die Abteilungen Leichtathletik und Budokai. Die Leichtathleten umfassen wie gesagt aktuell 165 Mitglieder. Unsere Kampf-und Kraftsportabteilung hat derzeit rund 160 Mitglieder. Beide wechseln sich immer ab, was die Anzahl der Mitgliederzahlen angeht.

Der SSV betreibt und unterhält die eine und andere Sportstätte in Torgau. Können Sie diese mal aufzählen!

Bekanntlich befindet sich die Südringturnhalle in unseren Besitz und wird von uns bewirtschaftet. Weiterhin betreiben wir das Hafenstadion, das wir in Erbpacht vom Landkreis gepachtet haben und dann wäre noch die Kegelbahn am ehemaligen Restaurant Sancoussi zu nennen, die wir gemietet haben und auch eigenverantwortlich bewirtschaften.

Wie viele salopp gesagt Kleinjobber sind beim beziehungsweise sind über den SSV 1952 angestellt?

Fest angestellt ist der Platzwart vom Hafenstadion, desweiteren sind vier Bufdi’s (Anm. d. Red.: Bundesfreiwilligendienstler) im Einsatz und eine AGH-Maßnahme läuft. Das sind sechs Personen, die im Moment unsere Arbeit im Verein unterstützen, neben den vielen ehrenamtlichen Helfern.