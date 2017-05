Einen Sieg braucht der SVL noch

Fussball. Ohne an den Ball getreten zu haben, hat sich Meisterschaftsanwärter SV Laußig am Wochenende weitere drei Punkte gesichert. Der Tabellenelfte SV Spröda trat zuhause nicht an. Gründe dafür könnten sein, Angst vor einer hohen Niederlage oder fehlendes Spielerpersonal. Letzteres wird wohl eher zutreffend sein. Ein Sieg noch aus den letzten vier Spielen und der SV Laußig ist Staffelsieger und somit Aufsteiger in die Nordsachsenliga.



Verfolger Bad Düben möchte sich in greifbarer Nähe stehend den Vizemeistertitel nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Gegen den bereits feststehenden Absteiger Doberschütz- Mockrehna wurde zwar gewonnen, aber mit Mühe. Die Gäste führten zur Halbzeit mit 2:1. Am Ende war es eine Konditionsfrage, die Düben im Vorteil sah. Spielermangel in einzelnen Vereinen macht die Runde. Belgern fuhr mit 12 Spielern nach Mörtitz. Es kam wie es kommen musste, Schmidt musste verletzt ausscheiden und wurde von Natan ersetzt. Es kam aber noch schlimmer. Gürtler erwischte es in der 56. Spielminute ziemlich schwer am Sprunggelenk. Mit dem Krankenwagen wurde er ins Dübener Waldkrankenhaus gefahren. Eine Diagnose steht noch aus. Zehn Belgeraner Spieler konnten dann die Niederlage nicht mehr aufhalten.



Auch die Hartenfelser hatten Spielermangel. Mit Trainer Holger Pannke war man gerade mal elf Spieler in Rackwitz. Torgau ging sogar mit 1:0 in Führung, die aber noch vor dem Pausenpfiff ausgeglichen wurde. Im weiteren Spielverlauf ging es auf und ab und erst kurz vor Ultimo konnte Rackwitz sich auf die Siegerstraße schlagen.



Die SG Zschortau hatte überraschend zu Hause gegen Delitzsch II eine mächtige Klatsche bezogen. Fünf Gegentore im eigenem Territorium, das gab es noch nie. Für den FS V Oschatz wird es wohl mit dieser Niederlage in Wölkau mit dem Klassenerhalt gewesen sein. Bis zum Schlus kämpften die Oschatzer gegen das Unheil einer Niederlage an, aber am Ende ging den Gästen die Luft aus.

Auch die Spielgemeinschaft Elbaue II/Großtreben erwischte es in Naundorf hart. Hier war es Radeck von den Gastgebern, der mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg setzte.



Statistik:

FV Bad Düben – SV FA Dob.-Mockrehna 5:2 (1:2)

Dob.-Mockrehna: Zänker, Springer, Schilling, Barton, Bardt, Vieweg, Walther (46. Lange), Stange, Reuber (73. Weinhold), Gros, Seier; TF: 1:0 Hielscher (23., 1:1/1:2 Walther (27./40.), 2:2 Funke (57.), 3:2/4:2 Hielscher (68./87.), 5:2 Rücker (89.); GK: 1 x Dob.-Mockrehna; SR: Schlenski (Delitzsch); ZS: 45

TSV Rackwitz – SC Hartenfels Torgau II 3:1 (1:1)

Torgau: Pfeifer, Gebray, Alsawihili, Pannke, Jäckel, Farkas, Mohammad, Natzel, Sorray, Majlat, Gharib; TF: 0:1 Gharib (36.), 1:1 Stelzer (45+1), 2:1 Behrens (82.), 3:1 Stelzer (88.); GK: 2 x Rackwitz, 2 x Torgau; SR: Trybusch (Doberschütz); ZS: 20

SG Zschortau – ESV Delitzsch II 1:5 (1:2)

TF: 0:1 Kilic (17.), 0:2 Bothur (29.), 1:2 Handke (45.), 1.3 Alexander (83.), 1:4 Bothur (85.), 1:5 Alexander (90.+3); GK: 2 x Zschortau, 3 x Delitzsch; SR: Kottenhahn (Wölkau), ZS: 63

SV Wölkau – FSV Oschatz 4:2 (2:1)

Oschatz: Ferl, Krause (46. Berndt), Zoike, Erdmann, Reichert, Naumann (86. Stange), Denis Baranowski, Schmidt, Kretzschmar, Pohlmann, David Baranowski (77. EL Karkab); TF: 1:0 Kirchner (8.), 2:0 Schuster (10.), 2:1 Schmidt (45.), 3:1 Matthes (48.), 3:2 David Baranowski (63.), 4:2 Opitz (74.), GK: 1 x Wölkau, 2 x Oschatz, RK: 1 x Oschatz, SR: Piknik (Laußig), ZS: 47

LSV Mörtitz – SV Roland Belgern 3:2 (1:1)

Belgern: Straube, Seidel, Schumann, Fiedler, Wolter, Langrock, Schmidt (29. Natan), Gürtler, Näke, Werner, Schneider, TF: 0:1 Schneider (20.), 1:1 Rohrbach (28,), 2:1 Rohrbach (78.), 3:1 Schrader (89.), 3:2 Werner (90.+3), GK: 2 x Mörtitz, 3 x Belgern; SR: Haut (Rackwitz); ZS: 30

Traktor Naundorf – SpG Elbaue Torgau II/Großtreben 4:1 (3:0)

Torgau: Fischer, Fahlisch, Meyer, Letzel, Kempf, Weber, Jamil, Weißschnur, Peter, Schröder, Klitza; TF: 1:0/2:0/3:0 Radeck (10./28./43.), 3:1 Jamil (84.), 4:1 Kupfer (86.), GK: 3 x Naundorf, 2 x Elbaue; SR: Galesic (Wermsdorf); ZS: 40

SV Spröda – SV Laußig abgesagt (Spröda nicht angetreten)