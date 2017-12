Einen Wolf gefahren

Freizeitsport. Es gibt keine Ausrede mehr! In diesem Jahr starten die vier „Sportdienstler“, die Wochenende für Wochenende auf den Fußballplätzen, in den Reithallen, auf den Motorsport-Strecken und auf den Sportplätzen der Region für die TZ unterwegs sind, beim Höcke-Ergo-Race. Gesagt – getan!



Am Montag, 17 Uhr, stellte sich das Quartett der Challenge – ein Rad, ein Mann, eine Uhr. Das Rad war in diesem Fall ein modernes, circa 2000 Euro teures Ergometerrad der Marke Kettler. Dieses ausgestattet wie ein Rennrad, also mit Rennlenker, Lenkerschaltung nach dem Prinzip des italienischen Radausstatters Campagnolo und ein brettharter Sattel. Für unseren Sportredakteur Thomas Manthey wie auch Stellvertreter Sebastian Lindner, die in ihrer Freizeit mehr oder weniger Rennrad fahren, kein Problem. Für Nico Wendt und TZ-Chefredakteur Sebastian Stöber hingegen etwas gewöhnungsbedürftig. Muss der Sattel so hart sein, fragte auch ich. Bernd Höcke, Chef vom gleichnamigen RadHaus klärte fix auf: „Je härter, desto komfortabler und weniger Probleme für den Popo ab 100 und mehr Kilometer.“ Sei’s drum. Mein Stadtrad hat jedenfalls einen fetten, gut mit Gel gepolsterten Sessel. Bin ja auch nicht verrückt, fahre ja nicht weit aus der Stadt raus. Und 100 Kilometer mit dem Rad, dies sprengt meine Vorstellungskraft.



Unsere vier Jungs stehen eigentlich gut im Saft. Zumindest rein äußerlich betrachtet. Sie wussten zwar nicht so richtig – außer die beiden Cracks Lindner und Manthey – auf was sie sich eingelassen hatten, stellten sich aber mit Mut und Ehrgeiz der Aufgabenstellung, die 8300 Meter auf dem Ergometerracer runterzuspulen, möglichst in einer guten Zeit. Die Bestzeit von 11:56 Minuten (Schnitt: 41,88 km/h), aufgestellt zum Wochenanfang von Seriensieger Stephan Golatowski, wird wohl sicherlich nicht fallen. Der Triathlet aus Schildau, wie auch die anderen Spezies der lokalen Ergo-Race-Szene werden es wohl mit Erleichterung vernommen und registriert haben, dass sich die vier TZ-Redakteure doch etliche Minuten hinter ihnen in der Hall of Fame 2017 einsortiert haben. Der Versuch war es wert.



Als Erster stellte sich der lange Lindner der Herausforderung. Mit der Gelassenheit und stoischen Ruhe eines Isländers, den nix aus der Ruhe bringt, trat er in die Pedalen. Das Schwungrad machte ordentlich Musik und kam alsbald auf Betriebstemperatur. Von Anfang bis Ende hatte „Lindi“ den gleichen Gesichtsausdruck und trat die Kurbeln mit einer famosen Gleichmäßigkeit. Als er dann nach 14:11 Minuten vom Bock stieg, sagte er verschmitzt und mit einem süffisanten Lächeln: „War cool“. Hä, mehr nicht? War es nicht anstrengend? So wie unser TZ-Sportredakteur die drei Jungs im Voraus scharf gemacht hatte? „Geht so“, so der 29-jährige Isländer aus Brandenburg, der die Distanz mit einem Schnitt von 35,21 km/h herunterspulte.



Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, es sollte die Bestzeit und der Bestwert des betriebsinternen Wettbewerbs werden, denn unser Radsportambitionierter Sportchef, kam 23 Sekunden hinter ihm ins Ziel ein.

Und „tom“ grämt sich noch heute. Hat er sich doch viel für das Höcke-Ergo-Race vorgenommen. Der 53-Jährige überließ im Vorfeld des Montags nichts dem Zufall, trainierte (etwas) gezielter, rasierte eigens die Beine noch einmal chic. Anders als erwartet, trat er mit einer Laufhose und einem Schlappershirt der Größe

3 XL an. Der Chancengleichheit wegen, wie er meinte. Er verzichtete auf Radhose und sein standesmäßiges Renntrikot. Und das sollte sich rächen. Denn unser Radsportprofi fuhr sich ob der hohen Trittfrequenz einen klassischen Wolf im rechten Schritt. Und der war so „bissig“, dass dessen Trainingsfahrt am gestrigen Vormittag zur Tortur wurde. Doch dies ist keine Ausrede für die miese Zeit, die er Montag hinlegte. Wir hatten von unserem „tom“ mehr erwartet. Einzig seine Feststellung „Die biologische Uhr läuft und läuft, und man kann sie nicht anhalten“, lassen wir mal gelten, denn mit seinen 53 Lenzen ist er noch recht flott unterwegs und 24 Jahre älter als unser 1. TZ-Ergo-Race-Sieger.



Als Dritter stieg tiefenentspannt Nico Wendt auf das Sportgerät. Zuvor hatte er seine beiden Kontrahenten und deren Taktik ein wenig studiert und entschwand dann in die hinterste Ecke vom RadHaus Höcke. Er dopte sich. Mit einem legalem Mittel – er fuhr sich auf einem schicken Hometrainer für Ladies warm. Clever gemacht! Denn unser Urlaubs-Radler, der den Mulde-Radweg, Elbe-Radweg, Oder-Radweg, Elster-Radweg und und und schon unter die schmalen Pneus seines Trekkingsrades genommen hat, verfügt über exzellente Langstrecken-Erfahrung. Zudem ist Nico als Ex-Fußballer des FSV Beilrode 09 und der ehemaligen SG Eintracht Weßnig gut austrainiert, besitzt mit 43 Jahren einen Astral-Körper, nach dem sich jede Frau und gelegentlich auch Mann umdreht. Als er die perfekte Sitzposition gefunden hatte, legte er sich in den Rennlenker und strampelte los. Die Hinweise von Bernd Höcke und Janis Zibell nahm er ernst. Er versuchte nicht zu überpacen, denn 8,3 Kilometer im Zeitfahren sind lang. Und so hatte der 43-Jährige hinten raus, als die Fahrt über das Fischerdörfchen, die Elbstraße in Richtung Goethestraße ging, noch ausreichend Kondition und Kraft, um zwei, drei Raketen zu zünden. Bei 15:13 Minuten stoppte die verdammte Uhr. Gut gemacht, Nico! Und auch der Protagonist selbst war zufrieden: „Ich hatte mir das schwerer vorgestellt.“



Last but not least kletterte dann unser Chefredakteur auf den Ergometerracer. Durch eine kurzfristig angesetzte Beratung sowie zusätzliche, nicht vorhersehbare Redaktionsarbeit kam er recht spät ins RadHaus und der 39-Jährige hatte für die Challenge den Kopf gar nicht richtig frei. Und dies hemmt beim Radrennen bekanntermaßen zwangsläufig die Beine. Nur Durchhalten und dies mit einer einigermaßen guten Zeit, so die Stöbersche Strategie. Die ersten vier Kilometer liefen erstaunlich gut, doch im weiteren Verlauf tat das Rennen mehr und mehr weh. Der letzte Kilometer, bei dem der Belgeraner noch einmal alles raushaute, glichen einem Gang nach Canossa. Doch „Stöbi“ ist ein Kämpfer. Er biss die Zähne zusammen, auch wenn die Oberschenkel brannten, fast blutleer waren und die Waden glühten, fuhr er die letzten 500 Meter mit Biss durch die Elbstraße und über den Rosa-Luxemburg-Platz. Nach 16:41 Minuten war Schluss. Sein Durchhaltevermögen und sein harter Kampf verdienen unseren Respekt, denn Sebastian Stöber ist eher der Typ, der wenig Rad fährt und Rennrad schon gar nicht. Aber, was nicht ist, kann noch werden.



Unseren vier Redakteuren machte das Höcke-Ergo-Race, bei dem sie von Bernd und Hagen Höcke, Janis Zibell und Karl Mädel unterstützt, aufgemuntert, angefeuert, angeschrien, motiviert und angeleitet wurden, einen Heidenspaß. Der Spaß am Ergometer-Racing und die Fahrzeiten sind Anlass genug, um im kommenden Jahr einen Angriff auf eine neue persönliche Bestzeit zu starten. „Wir kommen wieder und werden fahren“, so unsere vier Sportskanonen unisono.