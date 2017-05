Einen abgelegenen Rückzugsort geschaffen

Falkenberg. Verwilderte Natur, verlassene Lagerhallen und massenweise Schutt. Lässt man seinen Blick über das Grundstück von Hans-Joachim Scholz schweifen, dann kommt es einem vor, als wäre man in einem Film gefangen, lange Zeit nach der Apokalypse. Doch weit gefehlt, denn dieses kleine Stückchen Land, westlich von Falkenberg, ist absichtlich so naturbelassen und für den Blick eines Laien vollkommen verwahrlost.



Hans-Joachim Scholz ist Grundstücksmakler, wohnt in Delitzsch und hatte vor gut sieben Jahren das Grundstück am Waldrand vom Freistaat Sachsen in öffentlicher Ausschreibung gekauft. Einfach zu seinem privaten Vergnügen. Er wohne zwar in der Stadt, sei allerdings tief im Innern doch ein wahrer Naturliebhaber. Und so legte er sich kurzerhand das Grundstück zu, welches er im Laufe der Zeit immer mehr renaturiert hat. Eine Führung von Scholz über das Gelände zeigt: Seine Pläne sind ihm wirklich ernst. So erblickt man, bevor man überhaupt das eigentlich Grundstück betritt, auf der rechten Seite einen wunderschönen alten Klinkerschuppen. „Den will ich demnächst wieder herrichten, und dann kann hier irgendjemand seinen Traktor oder irgendwelche anderen Geräte abstellen“, verkündet der Delitzscher stolz. Betritt man das Gelände, sticht einem zuallererst ein großes, viereckiges, mit Wasser gefülltes Loch ins Auge, welches am Rande des Weges in den Boden gegraben wurde. „Dieses soll die Wasserversorgung bei Feuerlöscharbeiten garantieren“ erzählt Scholz. Denn diese sei hier, sowohl für ihn ,als auch für seine beiden Nachbarn, mehr als unzureichend ausgebaut.



Und dann, folgt man dem Weg noch ein Stück weiter in das Grundstück hinein, stößt man auf das Herzstück des Geländes, die verlassenen Gebäude des ehemaligen Holzhofes. „Hier wurden vor vielen Jahren Rundhölzer hergestellt“, erzählt der 57-Jährige von der Vergangenheit seines Grundstücks. „Und dann, als hier irgendwann der Laden dicht gemacht wurde und das ganze Gelände an die Treuhand ging, ist das hier nach und nach immer mehr verlottert. Genau dagegen möchte ich nun etwas machen.“ Zwar muss das eine oder andere Stück der alten Gebäude, wie etwa der über alles hinausragende Späneturm, aufgrund von akuten Sicherheitsrisiken abgerissen werden, die eigentliche Arbeitsanlage soll jedoch erhalten bleiben. So fand Scholz, als er nach dem Kauf des Grundstücks einmal einen Blick in die Lagerhallen warf, dort sämtliche alte Maschinen vor, die Vorbesitzer einfach zurückgelassen hatten.



Diese möchte er nun wieder herrichten und dann Lehrlinge aus der Holzbearbeitung einladen, um sie mit den alten Verfahren bekannt zu machen. „Heutzutage arbeitet man doch nur noch an irgendwelchen Hochleistungsmaschinen. Ich möchte den Lehrlingen hier wieder die alte Handarbeit zeigen. Falls daran überhaupt Interesse besteht.“ Und wenn nicht, dann nicht. Für Hans-Joachim

Scholz ist das Grundstück bei Falkenberg in erster Linie ein Erholungs- und Rückzugsort. Vom Rapsfeld über ein kleines Waldstück, ein Ufergelände am Sirxbach, eine Streuobstwiese, die vielen verschiedenen Naturflächen sind das, was für den Delitzscher Grundstücksmakler auch nach wie vor die Faszination des Grundstücks ausmacht und ihn einen großen Haufen Zeit und auch Geld in das Grundstück hineinstecken lässt.



Noch in diesem Jahr möchte Scholz mit seinen Plänen fertig sein. So soll in der kommenden Woche der Turm abgerissen werden. Danach geht es an die Neuanpflanzung des Waldes. Die alten Maschinen funktionieren bereits, und auch die Stromversorgung des Grundstückes ist intakt. Sogar gearbeitet wird auf dem Grundstück wieder, und das bereits seit 2011. In Nebentätigkeit stellt ein Mitarbeiter von Scholz an einer alten Maschine Holzpfähle für Vermessungsstäbe her. Doch auch hier gilt: Die Erholung in der Natur steht immer im Vordergrund. „Das hier ist meine einzige wirkliche Liebhaberei. Deshalb investiere ich dort auch gerne meine Zeit und mein Geld. Das ist es mir einfach wert.“