Einen kompletten Medaillensatz mitgebracht

Judo. Die Schildauer Judokas starteten mehr als erfolgreich in das neue Wettkampfjahr 2018. Nachdem das Wettkampfjahr 2017 erfolgreich abgeschlossen wurde, knüpften sie an ihre Leistungen aus dem Vorjahr an.

Der erste Wettkampf im neuen Jahr war die Bezirkseinzelmeisterschaft der U18 und U21. Denise Gäbler, Jessica Treichel, Max Richter, Valentin Kühne vertraten die Schildauer Farben bei der U18, sowie in der U21 Lucy Rienäcker. Dabei ist zu bemerken, dass alle fünf Starter mit dem Jahresbeginn die Altersklasse wechselten, was eine neue besondere Herausforderung bedeutet. Diese Herausforderung meisterten sie mit hervorragenden Ergebnissen. Bereits im Training wurde darauf hingearbeitet und intensiv auf die neuen Altersklassen vorbereitet.

Zielstrebig und sehr konzentriert wurden die Kämpfe begonnen. Mit sehenswerten Techniken begeisterten sie die vielen Zuschauer. D. Gäbler, J. Treichel und M. Richter eilten von Sieg zu Sieg und ihr Wille war es, den Bezirksmeistertitel nach Schildau zu holen. Was ihnen dann auch im Finale eindrucksvoll gelang. Etwas Pech hatte V. Kühne, da ihm im zweiten Kampf ein taktischer Fehler unterlief und er eine knappe Niederlage einstecken musste. Doch es blieb ja noch der Kampf um Platz 3 und somit die Qualifikation für die Landesmeisterschaft. Hier gab er noch einmal alles und erkämpfte sich den begehrten 3. PLatz und somit die Teilnahme an der Sachsenmeisterschaft.

L. Rienäcker agierte aufmerksam in ihren Kämpfen, die sie mit viel Übersicht und gut vorbereiteten Techniken führte und die sie dann auch kraftvoll beendete. Sie eilte von Sieg zu Sieg und somit steuerte sie ungeschlagen das Finale an. Nach den schweren Kämpfen schwanden so langsam die Kräfte und sie musste im Finale eine knappe Niederlage hinnehmen. Mit einem überzeugenden Kampfgeist qualifizierten sich alle fünf für die Landeseinzelmeisterschaft am 3. und 4. Februar in Demitz-Thumitz (Rammenau).



Ergebnis:

Gold: Denise Gäbler, Jessica Treichel, Max Richter

Silber: Lucy Rienäcker

Bronze: Valentin Kühne