Einfluss der Weihnachtsbeleuchtung "unwesentlich"

Stromnetz durch zusätzliche Lichter in der Festtagszeit nicht besonders belastet

Torgau. Seit Wochen leuchtet in der Stadt diverser Weihnachtsschmuck und weist auf das Fest und das nahende Jahresende heran. Müssen die Hamster im Rad nun Extrarunden drehen, um die Stromversorgung sicher zu stellen? „Nein“, sagt Claudia Kurandt von den Torgauer Stadtwerken. „Generell ist der Beleuchtungsanteil am Stromverbrauch in der dunklen Jahreszeit zwar höher.“ Allerdings bleiben gerade zwischen Weihnachten und Neujahr auch viele Lichtschalter aus.

„Da einige Unternehmen, Institutionen und Schulen in diesem Zeitraum geschlossen sind, reduziert sich der Stromverbrauch insgesamt sogar etwas“, sagt die Stadtwerke-Mitarbeiterin. Sparsamer im Vergleich zu früher sind auch die LED-Lampen, die sich mehr und mehr durchsetzen. „Die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen der Innenstadt ist bereits umgestellt“, so Kurandt.

„Somit werden circa 60 Prozent im Stromverbrauch eingespart im Vergleich zu den vorherigen Glühlampen.“ Weil auch im Privaten die Umstellung voranschreitet, ist auch deswegen der Energieverbrauch sinkend. Dazu kommt: „Durch die verschiedenen dezentralen Energieerzeugungseinheiten ist der Einfluss der Weihnachtsbeleuchtung auf das Stromnetz unwesentlich.“