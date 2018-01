Einheimische nur unter "ferner liefen"

Was für ein Gewusel beim Turnier der G-Junioren um den Roland-Hallen-Cup. Im Finale stritten der FC Eilenburg und der SV Thallwitz-Nischwitz um den Turniersieg.

Der FCE ging dabei als Favorit in das Endspiel, schaffte es aber in der regulären Spielzeit nicht, dies auch in einen Sieg umzusetzen. Thallwitz hielt geschickt dagegen. Die Endscheidung fiel dann vom Siebenmeterpunkt und da waren die Thallwitz-Nischwitzer treffsichererund holten sich den Roland-Cup.

Auch die Vergabe von Bronze wurde nach einer torlosen Spielzeit vom Siebenmeterpunkt entschieden. Hier setzte sich Wacker Dahlen über den ESV Lok Falkenberg durch. Letztere hatten es in der Staffel nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem SV Merkwitz im Halbfinale geschafft.

Schon in den Gruppenspielen war diese Konstellation deutlich, nach Thallwitz und Eilenburg kam mit Abstand der Rest des Feldes ein. Für die hiesigen Teams aus Beilrode und Belgern war Nichts zu holen. Die Ostelbier waren mit zwei Mannschaften angereist und kamen in beiden Staffeln auf den 4. Platz, sodass sie sich um den 7. Platz ein Vereinsderby lieferten. Es wurde eine klare Angelegenheit für die Erste. Die Rolandstädter hingegen kamen auf dem letzten Platz ein.

Staffel I:

Dahlen – Belgern 4:0 Beilrode – Mühlberg 0:0 Thallwitz – Dahlen 3:0 Belgern – Beilrode 0:3 Mühlberg – Thallwitz 0:1 Dahlen – Beilrode 1:0 Belgern – Mühlberg 0:5 Beilrode – Thallwitz 0:1 Dahlen – Mühlberg 1:1 Belgern – Thallwitz 0:3

Staffel II:

Eilenburg – Beilrode II 3:0 Falkenberg – Merkwitz 0:0 Beilrode II – Falkenberg 0:4 Merkwitz – Eilenburg 0:2 Eilenburg – Falkenberg 1:0 Merkwitz – Beilrode II 2:1

Halbfinale:

Thallwitz – Falkenberg 2:0 Dahlen – Eilenburg 0:2

um Platz 7:

Beilrode II – Beilrode 0:3

um Platz 5:

Mühlberg – Merkwitz 2:0

um Platz 3:

Falkenberg – Dahlen 3:4

Finale:

Eilenburg – Thallwitz 3:4

Endstand:

1. SV Thallwitz-Nischwitz 2. FC Eilenburg 3. FSV Wacker Dahlen 4. FC Eilenburg 5. SV Empor Mühlberg 6. SV Merkwitz 7. FSV Beilrode 09 8. FSV Beilrode 09 II 9. SV Roland Belgern

Beilrode:

Hett, Hermann (1 Tor), Müller (1), Brenner (2), Welzel, Lukas (1)

Beilrode II:

Heft, Kaczschmirek, Köllner (1), Schreiber, Treichelt, Schneider

Belgern:

Pohlemann, Penz, Großmann, Müller, Schmidt, Winkler, Engel