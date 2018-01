Einheitliche Ausbildungen auch für Behinderte

In dem Unternehmen der Lebenshilfe Torgau besteht seit September letzten Jahres die Möglichkeit, eine Ausbildung zu beginnen, die von Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie Handwerkskammer (HWK) anerkannt wird.

„Das ist eine absolute Neuerung“, erklärte Geschäftsführer Dr. Roland Kröbel im Gespräch mit der TZ. „Bisher war es so, dass es keine einheitliche, standardisierte berufliche Bildung in Werkstätten für behinderte Menschen gab.“ Im Landkreis Nordsachsen ist die Torgauer Werkstatt gegenwärtig die einzige, die diesen Weg eingeschlagen hat. Sachsenweit sind insgesamt nur 17 Werkstätten der AWO, der Lebenshilfe und der Diakonie für eine derartige Ausbildung zugelassen.

Ausgangspunkt war ein Projekt der Diakonie Sachsen, die im Jahr 2015 damit begonnen hat, sogenannte „Praxisbausteine“ zu entwickeln. Dabei geht es darum, die Teilnehmer in bestimmten Modulen aus den bestehenden Ausbildungsprofilen der Wirtschaft zu qualifizieren. Die Ausbildung endet mit einer Leistungsfeststellung und einem ausgereichten Zertifikat der jeweiligen Kammer. Mit diesem Abschluss bietet sich für jeden Arbeitgeber die Möglichkeit der Übernahme der Mitarbeiter in den ersten Arbeitsmarkt.Mit der Ausweitung dieses Ausbildungssystems besteht die Perspektive für alle Mitarbeiter der Werkstätten für behinderte Menschen, sich bundesweit zu bewerben.

Die berufliche Bildung in den Werkstätten ähnelt im Grundstock dabei vergleichbaren Ausbildungen für Azubis in der Wirtschaft. Sie ist nur nicht ganz so breitgefächert. „Der Vorteil der Ausbildung in unserer Werkstatt gegenüber anderen Bildungsanbietern“, ergänzt Kröbel, „ist die Möglichkeit einer dualen Ausbildung in den Arbeitsbereichen unserer Werkstatt direkt. Theoretisch, im Berufsbildungsbereich Erlerntes, kann umgehend in der Praxis, in den einzelnen Arbeitsbereichen, geübt werden.“ In den Elbaue-Werkstätten wird diese neue Form der Ausbildung zunächst in den Bereichen Holz, Küche und Service sowie Wäscherei angewendet. 25 Teilnehmer haben im September 2017 diese Ausbildung begonnen.

Doch es gibt noch einen Haken an der Sache. Roland Kröbel: „Aktuell wird dieses Modell nur für Teilnehmer im Berufsbildungsbereich unterstützt, also diejenigen, die neu zu uns gekommen sind. Die Agentur für Arbeit unterstützt uns bei der Umsetzung der Zielstellungen vorbildlich.“ Der Kostenträger für die behinderten Mitarbeiter in den Werkstätten, der Kommunale Sozialverband, finanziert diese Ausbildung momentan nicht für Mitarbeiter, die schon länger in den Werkstätten arbeiten und bereits eine herkömmliche Ausbildung absolviert haben.

„Ziel aller Mitwirkenden ist es aber, dass alle Mitarbeiter der Werkstatt, analog der berufsbegleitenden Weiterbildung in der Wirtschaft, diese Ausbildung absolvieren können. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, unabhängig von der Finanzierung ab September 2018 beginnend, den langjährigen Mitarbeitern den Erwerb des Zertifikats zu ermöglichen. Dafür setzt sich auch unser Werkstattrat ein“, sagt Kröbel. Ab September 2018 , so der Plan, soll die berufliche Zertifizierung auch für die Bereiche Montage, Metall, Lager und Logistik sowie Garten- und Landschaftspflege angeboten werden.

Darüber hinaus ist das Unternehmen bestrebt, Betriebe und Firmen aus der freien Wirtschaft ins Boot zu holen. „Die Schaffung externer Praktikumsplätze oder Kooperationen mit Handwerkern aus der freien Wirtschaft würden die Ausbildung weiter verbessern“, so Kröbel. Er sieht dabei einen beiderseitigen Vorteil.

„Den Firmen und Betrieben bietet sich die Möglichkeit, die Teilnehmer beim Praktikum zu unterstützen beziehungsweise im Anschluss nach abgeschlossener Ausbildung im Unternehmen einzustellen. Wenn man sich schon kennt, ist das immer einfacher.“ Er betont dabei, dass die Unternehmen im Falle solcher Kooperationen nicht alleine gelassen werden. „Unsere Ausbilder begleiten das Projekt natürlich. Aus sozialpädagogischer Sicht steht unser Sozialer Dienst dem Firmenchef jederzeit zur Seite.“

Info:

Ziel einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) ist es, benachteiligte und behinderte Menschen in der beruflichen Bildung zu unterstützen und ihnen zu helfen, eine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufzunehmen. Ist dies nicht möglich, bieten die WfbM in ihren Bereichen adäquate Arbeitsmöglichkeiten an.