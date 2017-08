Einmal hin und einmal her

Laufsport. Etwas erleichtert war Helmut Fehre schon, dass auch die 27. Auflage des Eilenburger Zwei-Tage-Marathons reibungslos über die Bühne gegangen war. „Unser großer Aufwand hat sich wieder gelohnt, es war eine gelungene Veranstaltung“, erklärte der Vorsitzende des Eilenburger Marathon-Vereins: „Wir haben von den Läufern für die Organisation viel Lob erhalten, alles hat funktioniert und diesmal hat auch das Wetter mitgespielt. Wir können zufrieden sein.“

Die Sorgen über einen eventuell gesperrten Streckenabschnitt hatten sich in Wohlgefallen aufgelöst. Eine Baustelle im Bereich der Wöllnauer Senke war von der ausführenden Firma aus Bad Düben rechtzeitig für den Lauf freigegeben worden – nach sanftem Druck durch Landratsamt und Politik und mit der Auflage, dass die Organisatoren für Schäden aufkommen. Nun, es gab keine.

Weit mehr als 80 Sportler nahmen am vergangenen Wochenende bei bester Laune die unterschiedlichen Distanzen in Angriff. „Die Teilnahme war ordentlich, auch wenn wir auf hundert Starter gehofft hatten“, sagte Fehre, „aber da zeitgleich in Leipzig Lauf- und Triathlon-Rennen stattfanden, konnten wir diese Zahl nicht erreichen.“ Dass zum Walking nur zwei Interessierte erschienen, vermochte er zu verschmerzen.

Der 66-Jährige freute sich besonders darüber, dass über 20 Kinder und Jugendliche mit Begeisterung unterwegs waren und sich beim Bambini-Lauf sowie über die fünf Kilometer tummelten – ein Wechsel auf die Zukunft.

Auch die Zehn-Kilometer-Distanz und der Halbmarathon standen am Sonnabend auf dem Programm – und natürlich die erste Halbzeit des Marathons. Dass die Langstreckler den 21-Kilometer-Kurs rund um Pressel am nächsten Tag gleich noch einmal absolvieren dürfen/müssen, macht den besonderen Reiz und Charakter der Veranstaltung aus. Sie trägt die Herausforderung ja schon im Namen: Zwei-Tage-Marathon.

Die späteren Gesamtsieger hatten sich bereits am ersten Tag einen deutlichen Vorsprung erkämpft. Bärbel Hempel vom ESV Lok Döbeln lag da schon elfeinhalb Minuten vor der Konkurrenz und gewann am Ende in 3:16:22 Stunden mit über 22 Minuten vor der Leipzigerin Anja Miering und 26 Minuten vor Claudia Busse aus Delitzsch. Bei den Männern führte Lars Krause aus Nerchau zur Halbzeit mit sechseinhalb Minuten und siegte schließlich in 2:43:26 Stunden – über 12 Minuten vor Matthias Rothe aus Bad Düben und fast 40 Minuten vor dem Oschatzer Peter Massek. Insgesamt bewältigten 17 Frauen und Männer die 42,195 Kilometer und durften sich als „Finisher“ feiern lassen.

Helmut Fehre ist ein bisschen stolz darauf, dass der Eilenburger Zwei-Tage-Marathon in den vergangenen fast drei Jahrzehnten nur einmal abgesagt werden musste – 2002 wegen der Hochwasser-Katastrophe. Der Cheforganisator kann traditionell auf bewährte Zusammenarbeit bauen. „Auch diesmal haben uns die Feuerwehren in Pressel und Görschlitz unterstützt, ebenso: Ileburger Sachsenquelle, LVZ, die Bundespolizei sowie der Staatsforst beim Aufbau der Strecke“, betonte Fehre, „nicht zu vergessen die zahlreichen Helfer unter anderem bei den Verpflegungsstationen.“

Dass es den traditionellen Streckenverlauf von Eilenburg nach Pressel und tags darauf wieder zurück (vorerst) nicht mehr gibt, hat vor allem finanzielle Gründe. „Unser Budget ist schmal, und allein Verkehrsanordnungen und Beschilderung verursachen hohe Kosten“, erklärte Fehre, „bei der jetzigen Variante kommen wir 50 Prozent günstiger.“ Dennoch sei die Rückkehr zur alten Strecke denkbar. „Dazu muss aber der angekündigte Fahrradweg zwischen der Kiesgrube in Eilenburg und Sprotta fertiggebaut sein.“

Alle Ergebnisse unter: www.zwei-tage-marathon.de