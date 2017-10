Einmal selber Radio machen

Eine eigene Radiosendung. Mit eigener Musik, eigenen Beiträgen und selbst eingesprochen. So einen Traum haben viele, die Gelegenheit ihn zu verwirklichen nur wenige Menschen. Neun Schüler aus der Region Torgau hatten in der vergangenen Woche jedoch Glück und konnten tatsächlich einmal selbst erfahren, wie es hinter den Kulissen einer Radiosendung zugeht. Das SAEK Torgau lud nun bereits zum zweiten Mal zum so genannten Radiocampus ein, in dessen Rahmen sich die Jugendlichen, welche sich doch zahlreich für das Projekt angemeldet hatten, ganz praktisch mit dem Thema Radio auseinandersetzen konnten.

Das ging bereits am ersten Tag los, als sich die Schüler, welche teilweise von unterschiedlichen Schulen stammten und sich somit nicht kannten, per Interview einander vorstellten. Diese Interviews wurden allesamt aufgezeichnet und am nächsten Tag von den Teilnehmern geschnitten.

Eine Umfrage auf dem Torgauer Marktplatz stand ebenfalls auf dem Programm der Teilnehmer. Foto: SAEK Torgau

Nachdem an beiden vorhergegangenen Tagen bereits das Aufnehmen, Interviewen und Schneiden geübt wurde, folgte am Mittwoch das große Highlight und gleichzeitig auch der ultimative Praxistest. Die ganze Gruppe unternahm einen Ausflug nach Leipzig zum Radiocenter, genauer gesagt zu den beiden Sendern Radio PSR und Energy. Hier schauten sich die Jugendlichen nicht nur alles ganz genau an, sondern führten auch zahlreiche Interviews. So zum Beispiel mit Franzi und Julian aus der Radio Energy Vormittagssendung oder der Moderatorin Miss Peggy von Radio PSR. Auch diese Interviews, jeder der Teilnehmer hatte eines geführt, wurden im Nachgang zusammengeschnitten. Dieses Material wurde dann in die fertige Radiosendung eingefügt, die dann vergangenen Freitag im Soziokulturellen Zentrum in Leipzig präsentiert worden ist. „Wir hatten in dieser Woche wirklich wahnsinnig viel Spaß,“ schwärmt der 13-jährige Jannis aus Großtreben. Ursprünglich hatte er seine zweite Ferienwoche bereits verplant, ließ sich dann jedoch von seinen Kumpels doch zur Teilnahme am Radiocampus überreden. „Und es hat sich absolut gelohnt. Es war zum einen richtig interessant zu sehen, wie viel Arbeit eigentlich hinter einer Radiosendung steckt, zum anderen hat es aber auch richtig viel Laune gemacht, mit den anderen hier zu arbeiten.“ Derselben Meinung ist auch Chantal aus Zschepplin. Die 16-Jährige war die einzige Schülerin der Oberschule Mockrehna, die beim Radiocampus dabei war, hatte sich jedoch trotzdem schnell in die Gruppe eingefunden. „Ich wollte einfach mal in das ganze Thema Radio reinschnuppern. Für meine Zukunft könnte ich mir dann durchaus auch vorstellen, mal Redakteurin zu werden.“

Die Betreuung und Organisation des Radiocampus übernahmen Michael Georg und Oliver Zweinig. Ersteres stammt direkt aus Torgau und arbeitete bereits des Öfteren als Referent für das SAEK. Momentan ist er ein so genannter TV-Operator für ein größeres Kreuzfahrtunternehmen. Der in Dresden wohnhafte Zweinig war bereits bei der ersten Auflage des Radiocampus 2015 mit an Bord und arbeitet momentan als freischaffender Medienpädagoge.

Für Jannis und Chantal hat sich die Teilnahme am Radiocampus wahrlich gelohnt. Foto: TZ/ Leukhardt