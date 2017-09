Radsport. Ein „Opa“ aus Kassel, Erinnerungen an Täve Schur, begeisterte Hamburger und weitere Geschichten rund um den 7. HeideRadCup lesen Sie hier (kostenpflichtig):

Taura. Ja, Anfang des Jahres, da stand es nicht wirklich gut um das Tiergehege im kleinen Taura. Der gerade erst neu gegründete Vorstand des Fördervereins Erlebnisdorf Taura, der sich neben dem Gehege auch um das Heimatmuseum und den Dorfbackofen kümmern will, musste sich acht Wochen nach der Wahl bereits neu formieren, weil die damalige Vorsitzende nun doch andere Pläne hatte.

Torgau. Am Mittwoch stellen sich alle sechs nordsächsischen Direktkandidaten für die Bundestagswahl den Fragen der TZ-Leser. Eine Vorschau auf das Wahlforum lesen Sie hier:

Zinna/Leipzig. Dass ausgerechnet kleine Wolfstränen unlängst in Wolfsburgs historischem Stolz sitzen durften, war reiner Zufall. Den vier bis zehn Jahre alten sechs Jungen und Mädchen aus Leipzig war’s egal. Sorgten doch gerade zwei blitzeblanke „Wölfe“ für ein wenig Abwechslung in ihrem schicksalsbehafteten Leben.

Torgau. Der Torgauer Weihnachtsmarkt erfährt in diesem Jahr einige Veränderungen. Die auffälligste ist die Verlängerung auf drei Wochen. TZ sprach darüber mit Beatrix Dörge, der Vorsitzenden des für die Organisation verantwortlich zeichnenden Wirtevereins.

Torgau. „Größer. Besser. Anders.“ Für den Torgauer Weihnachtsmarkt hat sich der Wirteverein heuer einiges vorgenommen. Dass die Veranstaltung diesmal vom 1. bis zum 20. Dezember angesetzt ist, war schon längst kein Geheimnis mehr. Doch dass man in diesem Jahr auf das große Eingangstor verzichten wolle, kam dann doch überraschend.

Torgau. Annegret Scherzer ist ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Was die Torgauerin antreibt und wie sie alles unter einen Hut bekommt, lesen sie hier:

Arzberg. Am vergangenen Samstagmorgen wurde die idyllische Ruhe Ostelbiens durch laute Sirenen unterbrochen. Diese riefen die Ortsfeuerwehren Arzberg, Blumberg und Nichtewitz auf den Plan.

Torgau. Was geschah am 12. September 1917 besonderes? Diese Frage stellt sich Heide Schulz seit einigen Tagen.

Fußball. In der Kreisliga Nordsachsen erwischte Belgern keinen guten Tag. Den Spielbericht und Statistiken zu den übrigen Partien mit lokaler Beteiligung finden Sie hier:

Ausgerechnet gegen Doberschütz-Mockrehna gelang Dommitzsch der erste Saisondreier in der Ur-Krostitzer Nordsachsenliga. Berichte über die übrigen lokalen Teams im Bezirk sowie zahlreiche Statistiken im Sport (kostenpflichtig):

Nordsachsen. Auf der heutigen Kulturseite erfahren Sie mehr zum Ausklang des Torgauer Kultursommers und warum „Gernot Hassknecht“ bald in Torgau weilt.

Diesmal mit:

– Zum Tag des offenen Denkmals öffnen in der Umgebung viele Sehenswürdigkeiten, Kirchen, Museen, Mühlen ect.

– Die Süptitzer feiern an diesem Wochenende ihr 6. Weinfest.

– Der Herbstausritt der Torgauer Geharnischten ist für den 23. September geplant. Anmeldeformulare liegen aus.

– WE-Tipps: Lesung in der Stadtbibliothek, Benefizveranstaltungen Kirche Dommitzsch, Beckwitz, Oldtimer Teilemarkt, Orgelsommer-Ausklang