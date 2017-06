Elb-Schwimmstaffel: Mitschwimmer gesucht

Schwimmen/Freizeitsport. Am 24. Juni startet in Bad Schandau mit der Elbschwimmstaffel ein bislang einzigartiges Sport- und Forschungsprojekt.

Bis 12. Juli werden rund 200 Schwimmer/-innen von Bad Schandau als Staffel die Elbe bis Gessthacht schwimmen. Die Gesamtstrecke von 575 Kilometern wird in 19 Etappen mit Tagesetappen von 16,9 bis 47,7 Kilometern geschwommen. Für die bislang größte und längste Freiwasser-Schwimmstaffel Deutschlands werden noch Mitschwimmer gesucht. Den Veranstalter geht es neben dem freizeit-

sportlichen Charakter auch um die Feststellung, wie sauber die Elbe heute ist und wie die Umwelt und Natur in der Elbregion von einem gesunden Fluss profitiert. Der Tross erreicht von Riesa kommend (4. Etappe) am 27. Juni Torgau. Der Abschnitt Riesa – Torgau ist mit 45,4 Kilometern der drittlängste der Tour. Begleitet werden die Schwimmer von einem wissenschaftlichem Begleitboot, einem Rettungsboot der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und DLRG-Rettungsschwimmern. Mehr Informationen erhalten Sie auf:

www.elbschwimmstaffel.de