Elbe-Day-Begegnungszentrum: Heil sagt ab

Torgau. Nun hat es also doch noch geklappt. Das Interview mit Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU). Wenn auch nur schriftlich und nicht jede gestellte Frage beantwortend. Nachdem ihre Amtskollegen aus der Region dieses jährlich wiederkehrende Ritual bereits längst hinter sich gebracht haben, scheint eine der Triebfedern für das „Gespräch“ mit der Torgauer Oberbürgermeisterin nicht zuletzt die emotional geführte Diskussion auf der Facebookseite von Radio Eriwan gewesen zu sein. Hier nimmt bislang Barths langjähriger Geschäftspartner Peter Heil eine Hauptrolle ein. Der hatte mittlerweile ein bereits zugesagtes „Enthüllungsinterview“ gegenüber der TZ abgesagt.



Allerdings überraschte der Radebeuler mit der Nachricht, dass aus den Plänen für ein Elbe-Day-Begegnungszentrum im ehemaligen Autohaus am Oberhafentor nichts werden wird. In einer E-Mail an die Oberbürgermeisterin vom 22. Mai heißt es wörtlich: „Sehr geehrte Frau Barth, nur der guten Ordnung halber muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich es sehr bedauere, dass das Baugrundstück am Oberhafentor nicht mehr für eine Bebauung gemäß Studentenwettbewerb als Dokumentationszentrum „Elbe Day“ zur Verfügung gestellt werden kann, da ich dort den Neubau eines Mehrfamilienhauses für betreutes Wohnen plane. Sie hatten sich seit der Präsentation der Entwürfe in Torgau nicht mehr bei mir gemeldet. Ich wünsche Ihnen bei der Suche einer Alternative viel Glück. Freundliche Grüße, SWG GmbH, Peter Heil.“

TZ: Überrascht es Sie, dass Peter Heil seine Zusage, das ehemalige Autohaus Glaubrecht am Oberhafentor der Stadt für ein Elbe-Day-Begegnungszentrum zur Verfügung zu stellen, nun zurückgezogen hat?

Romina Barth:

Welche Gründe liegen hierfür vor?

Romina Barth:

Gab es deswegen Ihrerseits bereits Kontakt mit den Studenten, die unlängst ihre Entwürfe im Stadtrat präsentierten?

Romina Barth:

Kommt nach der Absage das Zentrum möglicherweise an einer anderen Stelle unter? Vielleicht im Brückenkopf?

Romina Barth:

Stichwort Peter Heil: Wie kommt es dazu, dass Ihr ehemaliger Geschäftspartner, der sie im OBM-Wahlkampf stark unterstützte, nun massiv gegen Sie Stimmung macht?

Romina Barth:

Kontrovers diskutiert wird das Abwahlverfahren gegen die Beigeordnete Dr. Ina Kirchhöfer. Welche Ursachsen hatte der von Ihnen in der Debatte angeführte Vertrauensverlust und zu welchem Zeitpunkt endete Ihr Vertrauen?

Romina Barth: Der Vertrauensverlust wurde nicht von mir angezeigt, sondern fraktionsübergreifend von zwei Dritteln der Stadträte. Über die Hintergründe und den Zeitpunkt kann jeder einzelne Stadtrat nach dem zweiten Beschluss über die vorzeitige Abwahl informieren, sofern dieser das möchte.

Welche Gründe sprechen konkret für die Abwahl?

Die Abwahl ist ein Akt der politischen Willensbildung. Sie ist zulässig, wenn das notwendige Vertrauen in den Wahlbeamten nicht mehr besteht. Auf die Gründe des Vertrauensverlustes kommt es nicht an, weil sich die Abwahl durch die Tatsache des Vertrauensverlustes rechtfertigt.



Wird bereits zur kommenden Stadtratssitzung der zweite notwendige Wahldurchgang durchgeführt?

Ja, dies ist nach der sächsischen Gemeindeordnung sogar vorgegeben. Die zweite Beschlussfassung darf frühestens vier Wochen und muss spätestens acht Wochen nach der ersten erfolgen.

Gibt es bereits erste Kandidaten für den Beigeordneten-Posten, für den es innerhalb Ihrer Amtszeit nun den dritten Anlauf geben würde?

Das formelle Ausschreibungsverfahren wird nach rechtlichen Vorschriften nach der erfolgreichen Abwahl eingeleitet. Eine Bewerbung steht jedem zu, der die notwendigen Ausschreibungskriterien erfüllt.

Mehrere Anläufe hat es bislang auch zur Torgauer Tourismus GmbH gegeben. Stadtrat Peter Deutrich sprach unlängst davon, dass die Stadt endlich ihre Hausaufgaben machen und alte Beschlüsse nun umsetzen müsse. Die Glücksburg Consulting AG hat hierzu ein Konzept erarbeitet, das nun offensichtlich keine Rolle mehr zu spielen scheint. Stimmt dieser Eindruck?

Dieser Aufgabenbereich fällt in den Zuständigkeitsbereich des oder der Beigeordneten. Zur Neuorganisation des touristischen Gesamtkonzeptes kann derzeit keine abschließende Stellungnahme gegeben werden.

Wie teuer war dieses Konzept?

Die Beauftragung des Unternehmens erfolgte durch die Stadtwerke Torgau GmbH, die derzeit auch für die touristische Betreuung der Gäste über das TIC zuständig ist.

Was sind Ihre Vorstellungen von einem schlagkräftigen Marketing für Torgau?

Gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Die abschließende Entscheidung, über welche Form der Zusammenarbeit man sich verständigt, obliegt noch immer dem Stadtrat und nicht der Oberbürgermeisterin.

Wann könnte Klarheit herrschen?

Hierbei handelt es sich um einen komplexen Prozess, der wachsen und gedeihen muss und mit einer bloßen Neustrukturierung keine sofortigen Früchte trägt. Hier sei auch noch mal der Hinweis gestattet, dass diese Entscheidung dem Stadtrat obliegt.

Wie weit sind die Planungen für ein möglicherweise neues Kulturhaus vorangeschritten?

Wir sind bei der Gestaltung der Landesgartenschau erst ganz am Anfang und müssen uns auch hier an die Förderregularien und Ausschreibungsrichtlinien halten.

Kulturreferent Dr. Michael Reiniger verabschiedet sich im Sommer aus dem Amt? Wie wird diese Stelle auch in Zusammenhang mit einer wie auch immer aussehenden TTK ausgefüllt?

Dies wird die Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung ergeben. Allerdings ist geplant, die Stelle zeitnah auszuschreiben.

Nach wie vor ist die Rede davon, dass die Stadt an der Idee festhält, die Kitas in private Trägerschaft zu geben. Wie steht es derzeit damit?

Hierzu gibt es aktuell keine Aktivitäten.

Rechnet die Stadt mit sinkenden Kinderzahlen und ist damit eine Reduzierung der Erzieherstellen geplant?

Mit sinkenden Kinderzahlen rechnen wir nicht. Dies gibt auch die nahezu konstante Geburtenentwicklung nicht her. Eine Anpassung der Erzieherstellen wird nach den Landesvorgaben (Schlüssel) nach den jeweiligen Voranmeldungen in unseren Kindertagesstätten dem aktuellen Bedarf angepasst.

Stichwort Kita: Wie ist der Planungsstand für eine neue „Käthe Kollwitz“?

Dazu in Kürze mehr.



Gab es im Vorfeld der Planungen für den Standort am Wasserturm ein Baugrundgutachten?

Ja.

Warum überraschte dann der Umstand, dass es Schwierigkeiten mit dem Untergrund gibt?

Dies war von vorne herein bekannt. Im gesamten Stadtgebiet gibt es aufgrund des Wallgrabengeländes immer wieder Gründungsprobleme. Dies ist kein neuer Umstand und überraschte auch nicht.

Gab es bei der Planung, deren Ergebnis zu extrem hohen Baukosten geführt hätte, Vorgaben an den Planer für eine budgetgerechte Planung?

Wir hatten uns auf einen bestimmten Kostenrahmen verständigt.

Wie sah dieser aus?

Geringere Kosten als die Sanierung der alten Kindertagesstätte.

Wie geht es mit dem Bahnhof weiter? Außer dem Ankauf und einem Ideenaufruf scheint es bislang nichts weiter zu geben.

Die Ideenphase ist abgeschlossen. Erste Maßnahmen zum aktuellen Erscheinungsbild sowie der Ordnung- und Sauberkeit wurden getroffen. Am Dienstag dieser Woche haben wir in einer internen Beratung die weitere Vorgehensweise mit dem Projektbüro abgestimmt. Eine Vorstellung der Ergebnisse und der weiteren Vorgehensweise einschließlich einer Kostenschätzung folgt in der übernächsten Stadtratssitzung.

Die Bahn plant die Verlegung der Gleise. Was genau ist da geplant und wie geht dies mit dem Vorhaben einher, dass das Bahnhofsgebäude stärker von der Laufkundschaft frequentiert werden soll?

Diese Frage müssten Sie bitte der Deutschen Bahn stellen. Eine Veränderung der Laufkundschaft ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant.

Die Ausschreibung für den Verkauf des ehemaligen Obdachlosenheims ist draußen. Im Stadtrat kam die Frage auf, warum man das Grundstück nicht gleich an die städtische Tochtergesellschaft Wohnstätten abgegeben hat. Warum also wurde ausgeschrieben?

Die Verwaltung richtet sich hierbei nach der Verwaltungsvorschrift „VwV kommunale Grundstücksveräußerung“ vom April dieses Jahres. Danach sollen kommunale Grundstücke öffentlich angeboten werden. Insoweit entspricht diese Vorschrift der Regelung in der Sächsischen Gemeindeordnung zur Veräußerung von Vermögen.

Melkt die Stadt damit nicht die eigene Tochtergesellschaft?

Die Torgauer Wohnstätten GmbH ist ein eigenständiges wirtschaftliches Unternehmen, mit Gewinnerzielungsabsichten. Die Kommune und jeder Stadtrat ist zur wirtschaftlichen Haushaltsführung verpflichtet. Durch das öffentliche Anbieten ist ein objektiver Marktwert gewährleistet. Und die zuvor genannte Vorschrift lässt ein anderes Handeln nicht zu.

Noch ein Blick hinüber zum Brückenkopf: Ist dieser mit 100 000 Euro nicht zu billig angesetzt?

Dies kommt letztendlich auf das Nutzungskonzept an und stellt nur eine Orientierungsgröße dar. Wir sind nicht verpflichtet zu verkaufen. Sofern es andere Nutzungsideen beispielsweise auch im Zusammenhang mit der Landesgartenschau gibt, könnten auch diese umgesetzt werden, sofern es hierzu auch entsprechende Fördermittel gibt.