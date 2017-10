Elektro Manz expandiert

„Elektro-Manz“ ist nicht nur in Beilrode und den umliegenden Orten ein Firmenname der für Qualitätsarbeit steht.

Beilrode. „Elektro-Manz“ ist nicht nur in Beilrode und den umliegenden Orten ein Firmenname der für Qualitätsarbeit steht. Seit der Gründung im Jahre 1946 hat sich der Familienbetrieb allen Herausforderungen gestellt und Veränderungen am Markt erfolgreich gemeistert. Neue Aufgaben und mehr Aufträge gehen bei der Geschäftsleitung ein. Darum will das Unternehmen expandieren und braucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Gesucht werden Elektriker/-innen bzw. Elektroniker (m/w) für Energie- und Gebäudetechnik. Der Führerschein der Klasse B ist notwendige Voraussetzung. Wie Handwerksmeister und Unternehmenschef Axel Manz hervorhebt, zahlt der Beilroder Handwerksbetrieb weit über Tarif und bietet außerdem Weihnachtsgeld sowie Vermögenswirksame Leistungen seinen Beschäftigten. Der Weg ins Team des Unternehmens führt über www.elblandjobs.de oder direkt über diesen Link: http://bit.ly/2i5GmSk