Eltern von Oberschulprojekt begeistert

Belgern. Der Belgeraner Bürgersaal erlebte am Montagabend einen regelrechten Besucheransturm. Gut und gerne 200 (!) Gäste nutzten die Gelegenheit, um sich ein Bild von der Evangelischen Schulgemeinschaft Niederlausitz gGmbH aus Südbrandenburg zu machen, die sich anstellt, im Schuljahr 2019/20 ein Oberschulangebot in Belgern zu etablieren. Und es waren nicht nur Eltern, die sich zwei Stunden lang von Geschäftsführer Stefan Branig aufklären ließen. Zahlreiche Stadträte, Vertreter der örtlichen Grundschule, interessierte Bürger und die Schildauer Pfarrerin Hanna Jäger gesellten sich dazu.



Wie sehr das Thema Oberschule die Generationen berührt, machte der Umstand deutlich, dass selbst das Uhrmacherehepaar Ingeborg (94) und Wilhelm (92) Schulz der Veranstaltung nicht fernbleiben wollte. „Wir sind hier, weil wir die Schulgründung unterstützen“, sagten beide. Und auch beim Rest der Besucherschar war das nicht anders. Ob aus Belgern oder Schildau – der Aufbau eines Oberschulangebots wird offensichtlich zur identitätsstiftenden Gemeinschaftsaufgabe.



„Wir wollen vorsichtig und langsam wachsen“, betonte Stefan Branig, der damit die riesige Euphorie ein wenig zügelte. Branig redete nicht lange um den heißen Brei. Klar und deutlich gab er zu verstehen, dass die Schulgemeinschaft aus Kostengründen nur mit einer ersten 5. Klasse starten könne. Im zweiten Jahr gebe es dann eine fünfte und eine sechste. Im dritten Jahr – bevor nach der erhofften staatlichen Anerkennung der Schule die volle Förderung greift und es zwei fünfte Klassen geben könnte – sei an eine fünfte, eine sechste sowie eine siebte Klasse gedacht.



Jungen und Mädchen, die bereits im kommenden Schuljahr in die Fünfte kommen und dann den Weg nach Torgau oder beispielsweise Strehla antreten, hätten wegen der Kostenproblematik in der Aufbauphase keine großen Chancen, in der sechsten Klasse zurück nach Belgern zu wechseln. Hintergrund ist der sehr enge Kalkulationsrahmen, mit dem der Schulträger planen müsse, erst recht in der Phase der Anerkennung durchs Kultusministerium. Für jede Klasse muss der Träger pro Jahr mit etwa 75 000 Euro in Vorleistung gehen.



Der Abend bescherte der Schulgemeinschaft bereits 18 Anmeldungen für die fünfte Klassenstufe in 2019/20 (Formulare sind beim Schulträger oder der Stadtverwaltung erhältlich und sollten möglichst schnell ausgefüllt werden). Fürs Schuljahr 20/21 waren’s schon 7, für 21/22 vier. Sogar schon fürs Schuljahr 22/23 lag eine Anmeldung vor. Wie Branig erklärte, werde man mit allen Eltern rechtzeitig Gespräche führen. Dies sei Bestandteil des Auswahlverfahrens. Noch bevor die Anmeldungen für die staatlichen Schulen liefen, würden die Bewerber eine schriftliche Aufnahmebestätigung in den Händen halten – oder eben nicht. Folge ist, dass Eltern, deren Kinder nicht berücksichtigt werden können, genügend Zeit bleibt, sich woanders umzusehen.



Das vermeintliche K.o.-Thema Schulgeld wurde im Bürgersaal nur angerissen. Branig verwies auf eine Tabelle, in der die Summen abhängig vom Bruttogehalt der Eltern gestaffelt aufgeführt werden. Los geht es mit 60 Euro je Monat und Kind, was dem Jahresverdienst von 40 000 Euro entspricht. Bei 50 000 Euro erhöht sich der Betrag auf 75 Euro. Für ein Geschwisterkind wird das Elterngeld bereits halbiert, für ein drittes Kind gar geviertelt.



Die Aufnahme in eine Klasse ist indes kein Freibrief, „über Stühle und Bänke zu gehen“. Auch hier machte Stefan Branig klare Regeln auf. „Ich lasse mir von ein paar Schülern den Unterricht nicht kaputtmachen. Jeder Schüler hat das Recht auf Schule“, sagte Branig, der auch schon Verträge wieder kündigen musste. Doch bis zu jenem Mittel gegriffen werde, gebe es drei Gespräche mit den Eltern. Zudem könne auch kostenlos eine Erziehungsberatung in Anspruch genommen werden.

So groß die Euphorie in Belgern auch sein mag – das Schulprojekt steht und fällt mit der Frage, ob es der Schulgemeinschaft gelingt, genügend Lehrer dafür zu begeistern. Zwei junge Damen stellten sich am Montag bereits vor: Stefanie Winkler aus dem Ortsteil Puschwitz (derzeit bei der Schulgemeinschaft an der Grundschule in Tröbitz beschäftigt) und deren Schwester Alexandra Krug aus dem Ortsteil Neußen (derzeit an der Gemeinschaftsschule des Freien Schulträgers in Doberlug-Kirchhain angestellt) könnten die ersten beiden Lehrkräfte an der Oberschule werden.



Stefan Branig hofft, mit dem Konzept auch Lehrer von staatlichen Schulen zu begeistern, sei es auch nur für ein paar Stunden in der Woche. Ein Rückgriff auf verbeamtete Lehrer aus dem Raum Brandenburg (diese können nach einer gewissen Zeit wieder an ihre alte Wirkungsstätte wechseln, ohne Pensionsansprüche zu verlieren) wolle er aus Kostengründen vermeiden, denn sämtliche Rücklagen für die Pensionskasse müssten vom Schulträger aufgebracht werden.