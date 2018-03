Emotionen sind Trumpf

Nordsachsen. Seit der vergangenen Bundestagswahl ist die AfD in Sachsen stärkste Kraft. Unter anderem auch dank geschicktem Einsatz der sozialen Medien. Doch was genau ist es, was die AfD bei Facebook so stark macht? Die TZ hat nachgefragt.

„Am 29. Februar 2018 durchbrach die Facebook-Seite des nordsächsischen AfD-Kreisverbandes die Marke von 3000 „Gefällt mir“-Angaben und liegt damit in diesem sozialen Netzwerk nun unbestritten an erster Stelle aller politischen Auftritte aus Nordsachsen“. So begann eine Pressemitteilung (PM) der nordsächsischen Alternative für Deutschland, welche am vergangenen Donnerstag in die E-Mail-Postfächer der TZ-Redaktion flatterte. Weiter wurde in dieser PM erläutert, die AfD hätte in Nordsachsen den mit Abstand stärksten Facebook-Auftritt, gefolgt von der Seite des Bundestagsabgeordneten Marian Wendt und der Grünen Nordsachsen. Man würde mit mehr als 15 Beiträgen pro Woche eine Leserschaft von rund 6000 Menschen erreichen und die Seite steige pro Woche um circa 2 Prozent. Grund genug, einmal genauer nachzufragen, mit welcher Strategie sich die AfD, aber auch alle anderen großen norsächsischen Parteien , im Netz präsentieren. Die TZ horchte sich bei den jeweiligen Verwaltern der Facebook-Seiten um, zu welchem Zweck diese die sozialen Medien nutzen und wie sie sich die exorbitant höhere Follower-Zahl der AfD erklären. Auf Letzteres gab auch noch der Professor für Kommunikationswissenschaften an der Uni Leipzig, Prof. Dr. Patrick Donges, eine Antwort.



Klasse statt Masse



„Uns geht es in erster Linie darum, unsere Facebook-Fans mit hochwertigen Inhalten auf unserer Seite auf dem Laufenden zu halten“, erklärt Philipp Gensel von der FDP Nordsachsen. In enger Zusammenarbeit mit zwei anderen FDP-Mitgliedern betreut er die Seite der Liberalen und setzt dabei vor allem auf eine Strategie: Klasse statt Masse. „Natürlich könnten wir auch einfach irgendwelche reißerischen Inhalte posten oder einfach nur Katzenbabys, damit würden wir unsere Reichweite erhöhen. Aber darum geht es uns nicht.“ Gensel geht es in erster Linie um die Reaktionen der Communitiy. Man wolle einen regen Austausch schaffen. Seine Erfahrungen zieht Ginsel dabei aus seiner Erfahrung als selbstständiger Chef einer Marketing-Agentur. Und in einem Selbstversuch hat er sich auch schon auf die Spuren der AfD begeben und sich mit einem Fake-Profil eine Filterblase geschaffen, die aus seiner Sicht derer eines typischen AfD-Wählers ähnele. „Und da merkt man recht schnell, auf welche Mittel bei deren Social-Media-Arbeit gesetzt wird. Es geht in erster Linie darum, emotional zu werden und emotionale Reaktionen hervorzurufen.“



Auch im Netz Stimme des Volkes



In diesem Punkt stimmt der Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Patrick Donges überein. Auf Anfrage der TZ hat er sich die Facebook-Auftritt der AfD Nordsachsen zu Gemüte geführt und dahinter eine eindeutigen Mechanismus entdeckt: „Man versucht, genauso wie im echten Leben auch, dem Image der volksnahen Partei zu entsprechen und somit auch im Internet einen direkten Draht zu den Bürgern zu suchen. Die AfD versteht sich als Vertreter des Volkes und das spiegelt sich auch auf Facebook ganz deutlich wieder.“ Dabei spiele es der Partei gerade in Sachsen in die Karten, dass sie viel Zuspruch einer relativ jungen Altersgruppe bekommt. „Und da sind natürlich die meisten bei Facebook.“



Hauptsache Präsenz zeigen



Klasse statt Masse. Dieses Thema spiegelt sich nicht nur in der Facebook-Seite der FDP wieder, auch die nordwestsächsischen Linken setzen eher auf wenige Posts, dafür eben mit konkreten Bezügen zur Region oder zu Themen, welche die ländliche Region Nordsachsen betreffen. So erklärte es Luise Neuhaus-Wartenberg. Sie ist nicht nur Mitglied des sächsischen Landtags, sondern kümmert sich auch mit zwei Genossen um den Facebook-Auftritt der nordsächsischen Linkspartei. „Unser Ziel ist es in erster Linie Präsenz zu zeigen. Genauso wie mit Infoständen auf Marktplätzen wollen wir zeigen, dass es uns gibt. Inhaltlich, da machen wir uns nichts vor, findet auf Facebook kaum was statt. Das passiert schon eher im echten Leben.“



Nichts geht über gute Inhalte



Einer komplett gegensätzlichen Meinung ist der stellvertretende Kreisvorsitzende und ehemaliger Bundestagskandidat der SPD Nordsachsen, Rüdiger Kleinke. Er setzt bei der Seite der SPD, die er zusammen mit dem Parteikollegen Heiko Wittig betreut, vor allem auf Inhalte. Pressemeldungen, Statements, Zeitungsartikel. „Wir möchten auf alles verzichten, was irgendwie polemisch ist. Seriöse Politik sieht so aus, wie wir es auf unserer Seite präsentieren, nämlich mit klaren Inhalten. Unser Ziel dabei: unsere Standpunkte klarstellen.“ Circa eine Stunde in der Woche investiert Kleinke momentan in die Arbeit seiner Facebookseite, deutlich zu wenig, wenn es nach ihm geht. „Aber momentan ist es anders einfach nicht zu handeln. Zwar sehe ich Facebook als ein wichtiges Instrument bei der Vermittlung von Inhalten, doch im Moment läuft es eher so nebenbei, wenn ich mal Zeit habe.“



Nicht nur Hobby sondern Beruf



Sich extra für die Betreuung einer politischen Facebook-Seite Zeit nehmen zu müssen, ist kein Problem, mit welchem Björn Sitte zu kämpfen hat. Denn im Gegensatz zu den Kollegen der anderen Parteien ist die Bestückung einer solchen Seite keine ehrenamtliche Tätigkeit, sondern eine fester Bestandteil seines Berufes. Denn Björn Sitte ist Marian Wendts persönlicher Pressesprecher. Er schreibt für ihn Pressemitteilungen, kümmert sich um Anfragen von Journalisten und betreut eben auch die Facebook-Seite des CDU-Bundestagsabgeordneten. „Natürlich immer zusammen mit Marian,“ ergänzt er. „Dreiviertel der Beiträge werden von mir vorbereitet und von Marian nur noch abgesegnet, den Rest postet er selbst wenn er irgendwo unterwegs ist oder so. Montags besprechen wir immer zusammen, was wir im Laufe der Woche so geplant haben und das wird dann so durchgeführt.“ Inhaltlich wird sich dabei vor allem auf die Kernthemen Wendts, Infrastruktur, Familie und innere Sicherheit, konzentriert. „Es ist weder unser Stil noch wäre es sonderlich zielführend, uns auf jedes populistische Thema zu stürzen, nur um noch mehr Leute zu erreichen. Wir bleiben bei unseren Inhalten und streuen nicht irgendwelche Fake-News.“

Nebenbei betreut Sitte noch die Facebook-Seite der CDU Nordsachsen, dies allerdings nur ehrentamtlich. „Dort geht es in erster Linie um die Verbreitung von Nachrichten. Dort haben wir nur einen kleinen Leserkreis und auch keine Ambitionen, dass irgendwie in riesige Höhen zu pushen. Es läuft eben einfach so nebenher.“



Eigene Nachrichten fürs gute Image



Die Verbreitung von Nachrichten ist, laut Patrick Donges von der Uni Leipzig auch eine der Taktiken, mit der die AfD zu ihrer großen Zahl an Followern gekommen ist. Denn beim Durchscrollen der Facebook-Seite der nordsächsischen Alternative für Deutschland fällt auf: Viele der dort geposteten Links führen nicht auf renomierte Medienseiten, sondern direkt auf die Website der AfD. Dies erklärt sich der Kommunikationswissenschaftler folgerndermaßen: „Diese Partei wirbt unter anderem damit, von den, von ihnen so bezeichneten, Systemmedien oder der so genannten Lügenpresse unterdrückt und zensiert zu werden. Also bleibe ihnen gar nichts anderes übrig, als selbst Nachrichten zu produzieren und über soziale Medien dann in die Welt zu setzen. Und das machen sie ja auch wirklich gut, da kann man nichts dagegen sagen. Was Öffentlichkeitsarbeit angeht, mal abgesehen von den Inhalten, leistet die Alternative für Deutschland wirklich gute Arbeit.“ Gerade im Bezug auf das Balancieren zwischen zwei Meinungslagern seien sie besonders geschickt. „Das sieht man jetzt wieder bei der ganze Pegida-Diskussion. Sie schaffen es, mit uneindeutigen Äußerungen so zu balancieren, dass sie am Ende beide Klientels abfangen.“



Facebook steht ganz hinten an



Deutlich spärlicher sieht da die Social-Media-Arbeit der nordsächsischen Grünen aus. Hier ist Oliver Gossel einer der drei Account-Verwalter und er gibt ganz offen zu: Facebook steht ganz hinten an. „Wir sind ein so kleiner Kreisverband, der dazu auch noch einen sehr hohen Alterdurchschnitt hat, da konzentrieren wir uns lieber auf den direkten Kontakt. Die Menschen vor Ort sind das, worauf es für uns ankommt.“ Auf Facebook wird also kein besonderer Plan gemacht, nichts abgesprochen, sondern einfach nur gepostet wenn man mal auf ein interessantes, nordsachsen-spezifisches Thema stößt. „Aber für uns sind es dann eher die überregionalen Accounts, die für uns wichtig sind.“



Täglich anderthalb Stunden Facebook



Wie es auch bereits Prof. Dr. Patrick Donges angedeutet hatte, für die Alternative für Deutschland ist der Facebook-Auftritt nicht nur ein kleines Nebenprodukt. Für sie ist es ein wichtiges Vernetzungsinstrument. Das bestätigt auch das Mitglied des nordsächsischen AfD-Kreisvorstandes, Philipp Liehs. Ganz allein kümmert er sich um die Seite der Partei und koordiniert auch sonst die anfallende Öffentlichkeitsarbeit des Kreisverbandes. „Mein oberstes Ziel in den sozialen Medien ist es, so viele Leute wie möglich zu erreichen. Die Leute sollen sehen, dass etwas passiert in Nordsachsen.“ Und dafür investiert Liehs auch gut und gerne anderthalb Stunden täglich. Inhaltlich konzentriert er sich vor allem auf die Tagespolitik. Die Priorität des Bezugs der Inhalte auf Nordsachsen betont er im Gespräch zwar, doch wirft man einen Blick auf die Seite, sind dort auch zahlreiche Beiträge zu überregionalen Themen zu finden. Die wiedergefundene Polizeiakte von Joschka Fischer oder die Debatte rund um die Essener Tafel sind dabei nur einige Beispiele der „größeren Nachrichten“, die die AfD Nordsachsen auf Facebook teilt. Auffällig häufig vertreten sind außerdem Beiträge, die von Anschlägen ausländischer Personen auf Bürger handeln. Liehs’ Begrüdung dafür: die Nähe zu Leipzig. Diese sorge für eine entsprechende Konzentration solcher Ereignisse und auch wenn sie nicht in der Region, sondern irgendwo anders in Deutschland stattfänden, wären sie trotzdem von öffentlichem Interesse. „Wir setzen auf Individualismus und wollen deshalb anhand dieser Beispiele die Migrationsfolgen aufzeigen.“



Und das ist auch genau das, was auch Kommunikationswissenschaftler Donges beschrieben hatte. Die AfD als Vertreter des kleinen Mannes, des Individuums. „Das Image wird geschickt immer weiter ausgebaut und mit einer Masse an Output auch stark untermauert. Die hohe Quantität von Veröffentlichungen, die stark oppositionelle Platzierung, der hoch emotionale Ton, all das ist Teil der populistischen Erzählung. Und genau das ist es, was am Ende die AfD, nicht nur in den sozialen Medien und nicht nur in Nordsachsen, so erfolgreich macht.“