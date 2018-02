Endspurt auf der Eisbahn

Torgau. Endspurt für die Eisbahn im Hof von Schloss Hartenfels. Etwa 20 Kinder zwischen erster und fünfter Klasse rutschen am Freitag über die Bahn. Es ist eine Delegation aus dem Schulhort von Bad Schmiedeberg. „Wir haben in den Ferien einen Tag, an dem unsere Kinder entscheiden konnten, was wir machen“, heißt es vom Betreuungspersonal. „Jemand hat gelesen, dass es in Torgau eine Eisbahn gibt, also haben wir uns einen Bus gemietet und sind einfach für ein paar Stunden hergekommen um uns auszutoben.“



Noch bis Ende Februar ist die rutschige Kunststofffläche aufgebaut, dann ist Schluss. Der Großteil dieser Zeit sind auch in Sachsen Winterferien, weshalb vor allem die Kinder in den Fokus des betreibenden Wirtevereins rücken. Zum Auftakt in die schulfreie Zeit hatten gestern alle Kinder, deren Eltern im Besitz einer TZ-LeserClub-Karte sind die Möglichkeit, ab 14 Uhr kostenlos über 100 Quadratmeter zu schlittern, was auch ganz ordentlich angenommen wurde.

Von Auswärtigen allerdings mitunter mehr als von Torgauern, erklärt Beatrix Dörge, Chefin vom Wirteverein. Schülergruppen unter anderem aus Bad Düben, Bad Schmiedeberg oder Bad Liebenwerda seien bereits da gewesen, aus Torgau hingegen war jedoch vielseitig Zurückhaltung zu spüren.



Insgesamt ist man beim Wirteverein jedoch zufrieden. „Der Dezember war sehr gut“, sagt Dörge. „Der Januar aber weniger.“ Da sei jedoch auch das Wetter nicht immer unbedingt günstig gewesen. Im Februar hoffe man nun aber wieder auf eine bessere Zeit. Deswegen geht es auch wieder ab 11 Uhr los. Gruppen ab 15 Kindern kommen weiterhin verbilligt aufs Eis. Dazu sind noch zwei Highlights geplant. „Für den 23. Februar haben wir eine Art Hüttengaudi geplant. Da wollen wir wieder ein kleines Rahmenprogramm für die Kinder auf die Beine stellen“, so Dörge. Und auch für den letzten Tag der Bahn, den 28. Februar, gibt es noch mal besondere Überlegungen. Beatrix Dörge mit einem Augenzwinkern: „Wir planen keine Aprés-Party, sondern eine Abriss-Party.“ Hier wolle man vor allem noch mal mit allen Sponsoren zusammenkommen.



Und dann beginnen die Überlegungen fürs nächste Jahr. Der Grundtenor: „Wir wollen eigentlich auch im nächsten Jahr weitermachen. Es wäre nicht schlecht, wenn es in Torgau auch im Winter ein tolles Angebot für Kinder gebe.“ In welcher Form, wie lange, und ob mit weiterhin gemieteter oder dann gekaufter Eisbahn steht jedoch noch in den Sternen.