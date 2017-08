Endspurt für die Mähdrescher

Torgau. Nach wechselhaftem Wetter am Wochenende setzten viele Agrarbetriebe gestern zum großen Endspurt bei der Getreide-Ernte an. Christine Richter, Geschäftsführerin des Regionalbauernverbandes, ging davon aus, dass die Arbeiten bis auf kleine Ausnahmen bis heute durch sind. Es standen lediglich noch einige Restflächen bei Weizen.

„Meine Anfragen in Staritz, Welsau und Neiden ergaben beispielsweise, dass die dortigen Betriebe schon fertig waren“, sagte Christine Richter. Letztes Jahr lief der Schlussspurt in der Woche vom 6. bis 10. August, so dass man in diesem Jahr nur geringfügig über diesem Termin liegt. Das bedeutet aber keinen Verzug für die Nachfolgearbeiten. Mit dem nächsten Ernteeinsatz geht es erst im September beim Silomais weiter. Dank der Niederschläge sind die Prognosen sowohl hier als auch bei Zuckerrüben gut bis sehr gut.

Absolut unzufrieden sind die Landwirte mit den Preisen, die beim Getreide ausgezahlt wurden. Bei Gerste zum Beispiel waren es nur etwa 13 Euro je Dezitonne. Vor einigen Jahren erhielten die Bauern noch 16 bis 18 Euro dafür. Es gibt keine Getreideart, bei der kostendeckend produziert werden kann, stellte der Kreisvorsitzende des Bauernverbandes, Ehrhard Neubauer, schon im Juli fest. Die Erträge fielen je nach Bodenbeschaffenheit sehr unterschiedlich aus. „Die Spanne reicht bei der Gerste von 40 Dezitonnen je Hektar auf schlechten Standorten bis hin zu 70 Dezitonnen auf den guten Schlägen in der Aue, bei Raps reicht sie von 25 bis 36 Dezitonnen je Hektar und bei Weizen von 50 bis etwa 75 Dezitonnen“, so Christine Richter. Das ist etwa zehn Prozent weniger Ertrag als im vergangenen Jahr. Schuld war die anhaltende Trockenheit im Frühjahr. Die guten Böden konnten das Wasser immer noch besser speichern als die sandigen Äcker. Begonnen hatte die diesjährige Getreideernte übrigens um den 25. Juni herum.