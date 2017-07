Engagement außerhalb der Jugendfeuerwehruniform

Torgau-Oschatz. Seit geraumer Zeit gibt es ein Kreisjugendforum in der Region Torgau-Oschatz.

Torgau-Oschatz. Seit geraumer Zeit gibt es ein Kreisjugendforum in der Region Torgau-Oschatz. Dieses wurde vom Kreisfeuerwehrverband Torgau-Oschatz ins Leben gerufen, in dem von jeder Jugendfeuerwehr gewählte Jugendsprecher die Probleme in ihrer Jugendfeuerwehr kundtun und Verbesserungsvorschläge anbringen können. Gemeinsam mit anderen Jugendsprechern und der Leitung werden dann gemeinsame Lösungen gesucht, sodass auch Jugendfeuerwehren mit gleichen Problemen geholfen werden kann.

Weiterhin planen die Jugendlichen im Beisein aller Jugendsprecher auch jugendfeuerwehrtechnische Veranstaltungen und gemeinsame Dienste mit anderen Jugendfeuerwehren. Die Leitung dieses Forums übernahm die Kreissprecherin Laura Appelt, welche dem Kreisjugendforum bei der Umsetzung der Ideen und Vorschläge behilflich ist. Die Forumssitzungen finden zweimal im Jahr statt.

Dort treffen sich die gewählten Jugendsprecher aus ganz Torgau-Oschatz. Laura Appelt sagte der TZ: „Durch das Kreisjugendforum können die Jugendsprecher, die als Stimme der Kinder und Jugendlichen ihrer Jugendfeuerwehr gelten, Ideen einbringen und Probleme ansprechen. Es wird häufig über Teilnahme und Mitspracherecht von Jugendlichen diskutiert. Das Jugendforum macht dies möglich“ Bei seiner ersten Sitzung am 16. Mai waren neun Feuerwehren vertreten.