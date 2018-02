Erfolg für Bankkunden

Die Bank hatte im Oktober angekündigt, beide Kästen zu demontieren. Dies sorgte für zahlreiche Proteste in beiden Orten. Zahlreiche Einwohner wandten sich an die Torgauer Zeitung, die das Problem öffentlich machte und immer wieder nachfragte. Laut Volksbank hätten unter anderem Sicherheitsgründe sowie sinkende Nutzungszahlen dafür den Ausschlag gegeben. In beiden Ortschaften setzten sich Bürger für die Verlängerung des Serviceangebotes ein, welches es in dieser Form im kompletten Geschäftsgebiet der Genossenschaft kein zweites Mal gibt.

Diesem Wunsch entspricht die Bank nun und betreibt die beiden Kästen bis Ende August. Zur Verbesserung der Sicherheit werden die Briefkästen innerhalb von Verkaufsstellen angebracht (Beckwitz: Ihr Kaufmann, Großtreben: Bäckerei Schröder). Sie stehen vorübergehend ab 1. März zur Verfügung. „An den Umständen, die zu unserer Entscheidung führten, hat sich nichts geändert“, sagt Andreas Woda, Vorstand der Leipziger Volksbank. Allerdings haben ausführliche Gespräche mit Oberbürgermeisterin Barth, Bürgermeister René Vetter, Ortsvorsteher Herbert Sachse und Stadtrat Dr. Volkmar Harzer ergeben, dass für einige ältere Kunden die Veränderung zu kurzfristig erfolgt sei.

Die Bank greift nun einen Vorschlag aus den Gesprächen auf und verlängert die Frist um sechs Monate. Die Volksbank möchte die Zeit nutzen, um mit allen Kunden individuelle Lösungen für die bequeme und sichere Übermittlung von Überweisungen zu finden. In vielen persönlichen Gesprächen ist dies bereits gelungen. Unsere Zeitung bleibt dran.