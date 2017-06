Erfolgreiche Pferdezucht begründet Graditzer Ruhm

Weit in die Geschichte zurück reicht die Tradition der Pferdezucht. Sie hat dem kleinen Ort Graditz vor den Toren Torgaus weltweite Anerkennung verschafft. Das Gestüt Graditz wurde gegründet um 1686 als Kurfürstliches-Sächsisches Hofgestüt. Bereits 1630 hat ein Stutterey-Vorwerk in Graditz existiert.

Hofbaumeister Daniel Pöppelmann erhielt den Auftrag zum Bau der Gestütsanlagen in den jetzigen Dimensionen. Heute präsentiert sich das Ensemble fast komplett saniert, im einstigen Glanz und als historisches Ganzes.

Die Menschen

Besagter Ruhm kam nicht von ungefähr. „Seit dem 17. Jahrhundert leben und arbeiten Menschen im Gestüt, die wertvolle preußische Tugenden wie Sauberkeit, tiergerechten Umgang und Zuverlässigkeit für sich verinnerlicht haben. Diese Tugenden wurden über die lange Zeit bis in die Gegenwart stets weitervermittelt. Wir verfügen über einen langjährigen Mitarbeiterstamm, auf den ich sehr stolz bin“, bekräftigt Gestütsleiter Steffen Bothendorf.

Bereits seit 1830 erfolgt die Lehrlingsausbildung im Gestüt. Damals war es eine reine Männerdomäne, denn unter den Reitburschen fand sich keine Frau. Hier hat sich ein extremer Wandel vollzogen. Jedes Jahr nehmen aktuell zwischen sechs und acht Lehrlinge (vornehmlich Mädchen) ihre dreijährige Ausbildung im Hauptgestüt Graditz auf. Dass diese auf einem hohen Niveau basiert, bewiesen die Auszeichnungen der letzten Jahre mit der Lehndorff-Medaille für die besten Lehrlinge in ganz Deutschland. Daran hat Ausbildungsleiterin Antje Zimpel einen wesentlichen Anteil. Übrigens hat sie selbst in Graditz gelernt. „Wir sind gern bereit, auch junge Leute mit sehr gutem Abschluss nach Möglichkeit zu übernehmen. Doch die Kapazität ist begrenzt“, erklärt Steffen Bothendorf. Aber die Nachfrage in der Branche nach guten Lehrlingen aus Graditz ist groß. Und ein attraktiver Job ist die Pferdezucht und -haltung darüber hinaus allemal. Erst kürzlich waren Schülerinnen der 8. Klasse und 9. Klasse im Rahmen der Berufsinformationstage im Hauptgestüt und völlig begeistert.

Deutsches Sportpferd

Das Hauptaugenmerk der züchterischen Anstrengungen gilt aktuell im Hauptgestüt Graditz neben dem Fortbestand der Trakehner in erster Linie dem Deutschen Sportpferd. Hier reicht das Zuchtgebiet bis nach Brandenburg.

Das Deutsche Sportpferd verkörpert den Typus des modernen Freizeitpferdes. Es verfügt über eine hohe Leistungsbereitschaft und findet seinen Einsatz sowohl im Reit- als auch im Fahrsport.

Die jungen Hengste werden in München gekört, legen dort auch ihre Sportprüfung ab. Absolvieren müssen sie zudem einen 14-tägigen Veranlagungskurs, dessen Ergebnis für potenzielle Züchter von großer Bedeutung ist. Während die Stuten direkt verkauft werden, geschieht dies bei den Hengsten und Wallachen über das Gestüt Moritzburg.

„Unsere Kunden sind sowohl Züchter als auch Reiter und Pferdesportvereine“, klärt Gestütsleiter Bothendorf auf.

Dienstleister

Ein wesentliches Standbein für das Hauptgestüt in Graditz ist der Servicebereich geworden. „Wir verstehen uns als echter Dienstleister“, macht Steffen Bothendorf deutlich. Fast 80 Pensionspferde werden durch die Gestütsmitarbeiter betreut. Dabei reicht die Palette von der Aufzucht bis zum Dreijährigen. Stuten kommen zum Decken und zum Abfohlen nach Graditz. Die Kunden stammen aus ganz Deutschland.

Auch im Freizeit- und Erholungsbereich spielt das Hauptgestüt Graditz eine wichtige Rolle. Der Gestütspark lädt zu Spaziergängen ein.

Die Fohlenschau am 20. Mai und die Gestütsschau am 21. Mai sind echte Besuchermagnete. Das gilt auch für das Fohlenchampionat im August.

