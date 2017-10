Erfolgreiche Wiederbelebung nach zehn Jahren

Torgau. „Torgau blüht auf!“ Wieder, nach zehn Jahren Pause. Auf dem Bahnhofsvorplatz im Schatten der Partnerstadtbäume pflanzten gestern Vertreter der Torgauer Zeitung, von Tulpen-Partner Blumen Sachse, der Torgauer Stadtverwaltung und des City-Dienstes die ersten Tulpenzwiebeln, die im nächsten Frühling erblühen sollen.



50 000 Tulpenzwiebeln wie bei der Erstauflage werden es nicht, aber dafür dürfte es bei der Qualität absolut keine Abstriche geben: Handsortiert und nach Größe und Festigkeit geordnet, hat André Sachse vom Süptizer Unternehmen Blumen Sachse gestern die ersten Tulpenzwiebeln an den Bahnhofsvorplatz geliefert und dort auch selbst mit Hand angelegt, als es hieß, die Gewächse in die Erde zu bringen.



Der Torgauer City-Dienst hatte zuvor bereits eine Fläche vorbereitet, aus der Rasen in entsprechender Form ausgestochen wurde, damit im nächsten Jahr dann gut sichtbar „LAGA 2022“ zu lesen sein wird – mit gelben Yokohama-Tulpen und der roten Pretty-Woman-Variante. „Der Rasen sollte sich wieder verwachsen und die ersten Triebe dürften dann schon im Februar zu sehen sein“, so Sachse. „Blühen dürfte es dann Anfang, Mitte April.“ Bis zur Landesgartenschau dürfte die Tulpenpracht allerdings nicht durchhalten. Nicht mal aufgrund von Vandalismus, mit dem man bei den letzten Auflagen von „Torgau blüht auf“ nach TZ-Herausgeber Benno Kittler eher weniger Probleme hatte, sondern vielmehr wegen der Planzen selbst. Denn die würden ohne aufwendige Pflege nicht auf Ewig ihre volle Blütenpracht entwickeln.



Die kleine Aktion auf dem Bahnhofsvorplatz war nur der Anfang. Neben weiteren offiziellen Steckaktionen in den nächsten Wochen haben bereits auch viele Privatleute bei den Zwiebeln zugeschlagen, um heimische Flächen für das neue Jahr vorzubereiten.