Erfolgreicher Einspruch gegen Strafbefehl

Torgau. Es passiert selten, dass sich unbescholtene Bürger vor dem Torgauer Amtsgericht verantworten müssen. Paul W. (Name von der Redaktion geändert) aus einer Kleinstadt Nordsachsens gehört nun auch zu dieser Gruppe. Der alte Herr wurde angeklagt wegen fahrlässiger Trunkenheit am Steuer.

Der Rentner erschien mit seiner Lebensgefährtin im Gerichtssaal. Dem Mann war deutlich anzusehen, dass es ihm nicht gleichgültig war, auf der Anklagebank Platz zu nehmen. Während der nur 25 Minuten dauernden Verhandlung redete der Rechtsanwalt Klaus Peter Wöhlermann für ihn. Offenbar wäre Paul W. aufgrund seiner Aufregung auch gar nicht fähig gewesen, sich selbst zu verteidigen. Der Nordsachse war gegen einen Strafbefehl in Einspruch gegangen. Der beinhaltete ein Fahrverbot von mindestens neun Monaten und eine Geldstrafe von 900 Euro. Eine Menge Geld für den 65-Jährigen, der mit einer Rente von 830 Euro zurechtkommen muss.

Warum musste er als normaler Bürger, der keinem etwas zu Leide tut, diesen Stress vor Gericht auf sich nehmen? Der frühere Dreher und Schlosser besuchte am 4. Februar dieses Jahres mit seiner Lebenskameradin eine Faschingsveranstaltung in der Kleinstadt, in welcher der geschiedene Rentner auch wohnt. Ursprünglich hatte er mit seiner Freundin festgelegt, dass sie nach der Feier den Weg zurück fährt. Aus diesem Grund gönnte Paul W. es sich, ein paar Bierchen zu trinken. Seine Lebensgefährtin, die an einem schweren Knieschaden leidet, fühlte sich zu später Stunde jedoch nicht in der Lage, nach Hause zu fahren.

„Da habe ich mich entschlossen, mich selbst ans Steuer zu setzen. Ich war mir sicher, keinen Alkohol mehr intus zu haben, weil ich zuvor rund vier Stunden kein Bier mehr getrunken hatte. Das war mein Fehler“, erklärte der Rentner den Juristen.

Somit setzte er sich nach der Faschingsfeier ans Steuer und düste nach Mitternacht los. Aber das Paar war nicht lange unterwegs. 300 Meter nach Start ihrer Heimfahrt stoppte die Polizei den Pkw und der Pensionär wurde geschnappt.

Die Blutprobe, die gegen 2.20 Uhr im Krankenhaus Torgau erfolgte, ergab eine Blutalkoholkonzentration von 1,25 Promille. Wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr erhielt Paul W. den besagten Strafbefehl in Höhe von 900 Euro, gegen den er in Einspruch ging. Vor allem das ausgesprochene Fahrverbot von neun Monaten erschien dem Mann zu lange.

Der Rentner legte Einspruch ein, weil er auf die Fahrerlaubnis angewiesen ist. „Ich muss häufig Arztbesuche erledigen, was auch auf meine Freundin zutrifft. Sie wohnt noch dazu in einem anderen Ort und plagt sich mit Knieproblemen herum, so dass sie nicht immer selbst zum Einkaufen und zu Arztbesuchen fahren kann.“

Für den Angeklagten sprach, dass er nicht vorbestraft ist. In Fahreignungsregister Flensburg ist der 65-Jährige einmal vertreten. Im Jahr 2010 erhielt er einen Punkt, weil er auf einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften die zugelassene Höchstgeschwindigkeit um 23 km/h überschritten hatte. „Es tut mir leid. In Zukunft wird mir so etwas nicht wieder passieren. Es war mir eine Lehre“, erklärte der Angeklagte in seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung.

Der Richter verurteilte Paul W. wegen fahrlässiger Trunkenheit am Steuer zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 27 Euro, was einem Betrag von 810 Euro entspricht. Zudem wird sein Fahrverbot um vier Monate verkürzt. Die Fahrerlaubnisbehörde wurde durch den Richter angewiesen, Paul W. innerhalb von fünf Monaten keine neue Fahrerlaubnis zu erteilen. Der Angeklagte akzeptierte das Urteil ohne zu zögern.