Erfolgreicher Saison-Abschluss

Volleyball. Um kurz nach 9 Uhr startete das erste Spiel gegen die Männer aus Pristäblich. Denkbar schlecht gingen die Dommitzscher in die Partie. Mit einer unkonstanten Annahme und schwachen Angaben konnten sich die Gegner ein kleines Polster erarbeiten. Ein paar klare Worte führten zu einer besseren Annahme und die beiden Hauptangreifer setzten sich stark durch. Die Pristäblicher schwankten durch druckvolle Angaben und der Satz wurde mit 25:17 gewonnen.

Jetzt wollte man den Sack zu machen und einen 2:0 Sieg einfahren. Gesagt getan. Konzentriert erarbeitete man sich ein dickes Polster. Nur beim Satzball flatterten noch einmal die Nerven. Der Vorsprung war jedoch groß genug und die Dommitzscher setzten sich verdient mit 25:18 durch.



Im dritten Spiel des Tages musste man sich der zweiten Mannschaft von Sachsen Delitzsch stellen. Wieder begann man unkonzentriert und ließ den Gegner wegziehen. Aber genau wie im ersten Spiel fand das Team später ins Spiel. Zuspieler R. Janetzki konnte durch eine gute und stabile Annahme alle seine Angreifer in Szene setzen. Schnell setzte man sich wieder ab und zielgenaue Angaben gaben dem Gegner den Rest, 1:0 Dommitzsch, 25:18. Ähnliches Bild im 2. Satz, jedoch von Beginn an konzentriert. Platzierte Angriffe, starke Blockaktionen und eine gute Feldabwehr ließen dem Gegner keine Chance. Am Ende des Satzes 25:13 aus Dommitzscher Sicht und damit der zweite Sieg des Tages.

DSV II: Mitrenga, Smolka, Janetzki, Kerwel, Füssel, Dahms, Knappe