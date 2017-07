Ernte-Einsatz wird fortgesetzt

Am Dienstag sollte die Getreideernte im Raum Torgau fortgesetzt werden. Die Tage davor war es einfach zu nass, um die Mähdrescher zum Einsatz zu bringen. Nun hoffen die Bauern, dass das trockene warme Wetter mal ein wenig anhält. Raps und Roggen sind reif, somit konnte der Drusch hier beginnen. „Die Gerste ist seit letzter Woche im Wesentlichen unter Dach und Fach“, gab Ehrhard Neubauer, Vorsitzender des Regionalbauernverbandes Torgau, einen Überblick.

Die Erträge fielen sehr unterschiedlich aus und lagen unter dem Durchschnitt. Auf den leichten sandigen Böden gab es sogar erhebliche Ertragseinbußen. Schuld war die anhaltende Trockenheit im Frühjahr. Im Schnitt fahren die Landwirte nur 30 bis 40 Dezitonnen je Hektar ein, auf den guten Standorten (laut Bodenwertzahl) sind es im Schnitt 70 bis 75 Dezitonnen je Hektar. „Das ist im groben Durchschnitt etwa 10 Prozent weniger Ertrag als im vergangenen Jahr“, schätzte der Vorsitzende ein. Durchweg schlecht fallen die Erlöse aus. Für Gerste erhalten die Betriebe etwa 13 Euro je Dezitonne. Vor einigen Jahren waren es noch 16 bis 18 Euro.

„Es gibt keine Getreideart, wo kostendeckend produziert werden kann“, verdeutlichte Neubauer das aktuelle Problem in der Landwirtschaft. Gerade in den letzten drei Jahren seien die Preise regelrecht abgestürzt, dazu kommt das Dilemma mit den niedrigen Milchpreisen. Nichtsdestotrotz wollen die Bauern in den nächsten Tagen ordentlich ranklotzen. Mit der Gerste sind bislang nur etwa 10 bis 15 Prozent des gesamten Getreide-Bestandes eingefahren. Sollte es jetzt zwei bis drei Tage warm und trocken bleiben, kann auch der Weizen vom Halm.

Man wolle jede mögliche Stunde nutzen, denn zum Ende der Woche sei erneut mit Gewittern zu rechnen, hieß es. Auch gestern mussten sich die Bauern lange in Geduld üben. Viel Tau, wenig Wind: Da fiel oft erst am Nachmittag der Startschuss für die Mähdrescher. Die Erwartungen sind ähnlich wie bei der Gerste: Auch bei Roggen und bei Raps werden die Erträge unter dem Durchschnitt liegen. Zumindest auf den leichteren Standorten.

Vielleicht reichen die Ergebnisse auf den besseren Böden bis an den Durchschnitt heran. Kurz vor dem Ernte-Einsatz standen gestern Vormittag auch die Mitarbeiter der Landwirtschaftlichen Eigentümergemeinschaft Dommitzsch. Am Sonntag war mit dem Raps begonnen worden. Nun sollte es weitergehen. „Wir haben noch gut 300 Hektar einzubringen, brauchen dazu mindestens sieben Druschtage“, so Monique Tittelbach. Das gleiche Bild dann am Nachmittag überall im Raum Torgau. Große Staubwolken kündeten vom Einsatz der Mähdrescher.