Erntedank - mehr als nur ein Anlass zum Feiern

Melpitz. Im kleinen Dorf Melpitz wird in einer Woche, am 30. September, das Erntedank- und Drescherfest gefeiert. Von Andreas Werner, dem Gemeindekirchenratsvorsitzenden, wurde die Torgauer Zeitung gebeten, diese Veranstaltung publik zu machen. Das Gespräch mit ihm war jedoch weit mehr als eine Festankündigung:

TZ: Herr Werner, Erntedank zählt zu den ältesten religiösen Festen. Provokativ gefragt: Ist es noch zeitgemäß?

A. Werner: Aber natürlich. In der Landwirtschaft wird gegenwärtig die Ernte eingefahren. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass wir alle genügend zu essen haben. Das hat sich in den Jahrhunderten nicht geändert.

Sie führen selbst ein Schäferei mit einem kleinen Landwirtschaftsbetrieb. Wie war die Ernte?

Bedingt durch die Witterung recht mäßig. Aber wir sind zufrieden.



Was heißt für Sie Erntedank?

Wir sind dankbar für das, was wir an Ernte einfahren konnten und dafür, dass unsere Tiere wohlauf sind. Aber Erntedank bedeutet noch viel mehr, eigentlich, für alles im Leben dankbar zu sein, auch für die Familie, für das Zusammensein in der Kirchengemeinde und in der Dorfgemeinschaft. In diesem Sinne möchten wir auch unser Erntedank- und Drescherfest am letzten Samstag im September verstanden wissen.

Was ist für diesen Tag geplant?

Unter dem Motto: „In einer Gemeinschaft wird aus vielen ICH ein WIR“ beginnen wir um 14.30 Uhr mit einem Erntedankgottesdienst in unserer schönen Dorfkirche. Gehalten wird dieser von Superintendent Mathias Imbusch, muskalisch unterstützt vom Posaunenchor Prettin. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Kaffeetrinken. Die Melpitzer Frauen werden viele Kuchen backen. Der Erlös dient zur Erhaltung der Kirche. Gegen 16 Uhr startet unser traditionelles Schaudreschen. Danach lassen wir den Tag in geselliger Runde mit einem Grillimbiss ausklingen.

Das hört sich an, als wenn dieses Fest viele Helfer braucht ...

Ja. In unserem Melpitz haben wir zum Glück keinen Mangel an helfenden Händen. Viele Einwohner unterstützen. Dieses dankbare Miteinander spüren die Besucher. Das macht die Atmosphäre aus. Wir laden alle Interessierten herzlich zu uns ein.