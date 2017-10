Ernten, Danken und Feiern in Melpitz

Hat der liebe Herrgott etwas gut machen wollen für das launenhafte Sommerwetter? Das Ernte- und Drescherfest am Samstag war jedenfalls bis zum Abend von Sonne überstrahlt, was die etwa 100 Melpitzer und ihre Gäste freudig und dankbar zu feiern wussten.

Danke ist überhaupt das wichtigste Wort des Tages. Deshalb folgen Erwachsene wie Kinder am Nachmittag dem Ruf der Glocken in die mit Erntegaben festlich geschmückte Dorfkirche. „Wunderschön ist alles hergerichtet“, lobt Ruth Conradi. Sie ist mit anderen Klitzschenern aus dem Nachbardorf gekommen, um diese Gemeinschaft mitzuerleben. Dass es eine solche ist, wird schon beim vielfachen Händeschütteln und herzlichen Umarmen klar. „Hier kennt noch jeder jeden. Wir freuen uns, dass dieser Anlass so viele Menschen zueinander führt“, bekundet Franziska Papsdorf. Sie hat im Vorfeld viel organisiert – mit mindestens einem Dutzend Helfern.

Eingerahmt vom Spiel der Posaunenbläser aus Prettin führt Mathias Imbusch, Superintendent des Kirchenkreises Torgau-Delitzsch, durch den Gottesdienst. Er gibt Impulse, Erntedank auf vielschichtige Weise im Alltag zu praktizieren. Angesichts der Früchte und Brote vor dem Altar bittet er, „mit diesen Gaben so umzugehen, dass sich viele Menschen daran freuen können. Er legt der Gemeinde auch ans Herz:„Nicht die Angst vor Fremden, sondern unser Mitgefühl soll unser Handeln bestimmen.“

An seiner Seite stellt er Teresa Förtsch vor, die gerade ihr Studium zur Diplom-Theologin abgeschlossen hat und in der nächsten Zeit im Pfarrbereich Audenhain als Gemeindevolontärin bleiben wird. „Danken, empfangen – und teilhaben lassen“, das ist der „rote Faden“ ihrer ersten Predigt – und eine treffende Überleitung zum geselligen Beisammensein, das wenig später auf der Wiese am Schützenheim seinen Lauf nimmt.

„Dort soll es mindestens 25 sehr leckere Kuchen und einige Hektoliter Kaffee geben“, hatte Superintendent Imbusch zum Abschluss des Gottesdienstes schmunzelnd verkündet und vorab allen Frauen des Dorfes für diese üppige Kaffeetafel gedankt.

Angesichts der dicht an dicht sitzenden Menschen, die im Freien diese Köstlichkeiten genießen und angeregt miteinander plaudern, wird allen klar, dass es ein guter Gedanke war, das Ernte- und Drescherfest an diesem Ort zu feiern. Vor zwei Jahren hatte es noch auf dem Hof der Familie Werner-Papsdorf stattgefunden – und im vergangenen Jahr gar nicht, weil das große Landeserntedankfest in Torgau etwa zeitgleich begangen wurde.

Die Kinder sind dann die ersten, die das lautstarke Knattern hören. Das bedeutet, dass die Melpitzer Treckerfreunde es wieder geschafft haben, die alte Fricke-

Dreschmaschine funktionstüchtig zu machen. Während die Männer ihre Plätze einnehmen und die alte „Fricke“ bestücken, warten Magdalena, Niclas, Edward, Veit und viele andere Kinder schon auf das gedroschene Roggenstroh, um nach Herzenslust darin herumzutollen.

Hier gehts zur Bildergalerie >>