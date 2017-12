Ersatz für gestohlenen Weihnachtsbaum

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den zwei Meter hohen Weihnachtsbaum, der ursprünglich in der Cafeteria aufgestellt werden sollte, vom Grundstück des Seniorenheims gestohlen hatte, herrschte bei Leiterin Jaqueline Ulbrich und den Bewohnern große Empörung. Aber bereits am Freitag wurde für Ersatz gesorgt. „Die Agrargesellschaft Beckwitz hat uns einen neuen Baum gesponsert“, berichtet die leitende Ergotherapeutin Sabine Ferl. Der Baum sei schon geschmückt und die Senioren freuen sich über das neue Exemplar, das nun doch noch für Weihnachtsstimmung sorgt.