NORDSACHSEN Toller Wettkampf, schwacher Zulauf Am Wochenende trug der Kreisfeuerwehrverband Torgau-Oschatz in Hof seinen alljährlichen Verbandsausscheid aus. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Ökologische Fitnesskur Mit einem ersten gemeinsam durchgeführten Sensen-Workshop wollten die Stadt Belgern-Schildau und der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz am vergangenen Samstag das alte handwerkliche Können wieder in Erinnerung rufen. mehr…

TORGAU Ab September bessere Busverbindung Bis zu sechs Mal täglich Touren zwischen Herzberg und Torgau mehr…

TORGAU Erst "Torgauer Tafel" - jetzt "Tafel Torgau"? Torgau. Was ist anders – oder ist gar nichts anders? Die „Torgauer Tafel“ verschickt ihre Post jetzt unter der Bezeichnung „Tafel Torgau“. Ist dieser Tausch zweier Wörter von Bedeutung oder eher eine Belanglosigkeit? Die TZ bat Schatzmeisterin Helga Woy um Aufklärung. mehr…

OSTELBIEN Wahlmobil im Arzberger OMA Wer den Wähler mit einer Infoveranstaltung zum Urnengang motivieren will, muss ihn auch erst mal dazu bringen, zur Info-Veranstaltung zu kommen. Kein leichtes Unterfangen am Samstag in Arzberg. mehr…

DOMMITZSCH Gelungene Premiere in Dahlenberg Na, das hat sich doch gelohnt: In Dahlenberg wurden Dorf- und Kinderfest diesmal mit dem Countryfest zusammengelegt. Den Besuchern gefiel‘s. mehr…

Motorrad stößt mit Auto zusammen Unfall Zwischen Rosenfeld und Dautzschen. In einer Kurve sind am Vormittag ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Erste Informationen zum Unfallhergang gibt es hier nachzulesen: mehr…

Wahlplakate besprüht In der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 8 Uhr, besprühten unbekannte Täter sechs Wahlplakate der Partei „DIE LINKE“ mit Hakenkreuzen. mehr…

Da hatte aber einer Frust! Am Dienstag gegen 22.30 Uhr wurde der Polizei in Torgau durch Bürgerhinweise bekannt, dass eine männliche Person auf der Eilenburger Straße langläuft und dort mehrere Wahlplakate der AfD und NPD herunterreißen würde. mehr…

Eine überaus freundschaftliche Atmosphäre Der VfB Torgau veranstaltete am vergangenen Wochenende sein 1. Torsten-Wiedermann-Gedenkturnier. Sechs Mannschaften wetteiferten trotz aller Konkurrenz recht freundschaftlich um den Turniersieg. mehr…

Was sagt der Schiedsrichter-Obmann zum Vorfall? Ein sehr junger Schiedsrichter-Assistent wurde in einem Testspiel von seinem Schiedsrichter harsch angefahren. Spieler und Zuschauer sind überrascht von der Tonlage. mehr…

Kickerseiten: Kreisliga TZ-Fußball-Spezial: Start der Vorschau auf die bevorstehende Kreisliga-Saison Zwei volle Seiten zum Download: mehr…

Die Freizeitseite vom 11. August als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Die Celtic Rhythms of Ireland präsentieren am 20. November ihre neue Irish Dance Show in der Stadthalle Oschatz. TZ verlost dafür 5 x 2 Freikarten.

– Die neue Sonderausstellung über das 1. Königlich Sächsische Ulanen-Regiment wird am 19. August im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum eröffnet.

– Für den nächstes Gitarrenkurs in der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ gibt es noch freie Plätze. WE-Tipps: endless Summer im Torgauer Entenfang, Dorffeste in Staupitz, Probsthain und Dahlenberg mehr…

Die Geselligkeit stand im Vordergrund Falkenberg/E. Am vorletzten Wochenende hatten die Falkenberger Eisbader, auch die „Falkenberger Frostbeulen“ genannt, zur diesjährigen Saisoneröffnung am Falkenberger Kiebitzsee eingeladen. Dazu wurde extra ein transportables Saunafass bestellt, um diesem frostigen Ereignis den richtigen Kick zu verleihen. mehr…

Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…