Erst Harz-Gebirgslauf, danach Dresden-Marathon

Laufsport. Der Repitzer Mirko Kartheuser und Laufsportfreunde aus der Region nahmen unlängst an zwei schweren wie auch überaus reizvollen Langlauf-Veranstaltungen im Harz und in Dresden teil.

Laufsport. Der diesjährige Harzgebirgslauf lockte auch in diesem Jahr wieder die Massen. Jährlich findet diese außergewöhnliche Herausforderung neue, begeisterte Fans. Dieses Jahr schickte sich erstmals Mirko Kartheuser vom SV Klitzschen 1920 an, Norddeutschlands höchsten Berg zusammen mit Vereinskollegen im Laufschritt zu bezwingen.

Bei dieser legendären Laufveranstaltung lohnt sich ein Blick auf das Höhenprofil und Streckenprofil, denn bei diesem Lauf geht es ordentlich bergig zu.

Diese Strecke hat ein Teilnehmerlimit von 1000 Läufern. Unter den Läufern war auch aus dem SV Klitzschen, Sven Zschiesche auf der halben Distanz zu finden.

Bei sommerlichen Temperaturen wurden die Teilnehmer auf die Reise geschickt. Auf dem höchsten Punkt des Laufes, auf dem Brocken, konnten die Teilnehmer nur kurz die seltene Aussicht genießen, bevor der Abstieg mit 22 Kilometern Länge anstand. Zschiesche beendete seinen Lauf im Zielort Hasserode/Himmelpforte nach 2:15:59 Stunden. Der Sieger – Carsten Krüger vom LAC Olympia 88 Berlin – benötigte 01:20:59 Stunden.

Mirko Kartheuser nahm bei seiner Premiere gleich den Brocken-Marathon unter die Laufsohlen. Für den Repitzer stand nicht der sportliche Wert im Vordergrund, sondern das Erlebnis. Kartheuser finishte nach 4:34:20 Stunden (Platz 410). Matthias Tanzer (Laufgruppe Torgau) lief ebenfalls die Marathon-Distanz und benötigte 4:00:33 Stunden (Platz 165). Den Sieg auf der Marathon-Distanz sicherte sich in diesem Jahr Thomas Kühlmann (NSV Wernigerode) mit einer Zeit von 02:45:06 Stunden.

Am vergangenen Wochenende stand ein weiteres Laufevent auf dem Plan – der 20. Piepenbrock Dresden-Marathon. Diese Laufveranstaltung lockt jedes Jahr Tausende Läufer in die Elbflorenz. Aus der Region Torgau waren ebenfalls Laufenthusiasten am Start. Kartheuser war als Zeitläufer unterwegs und begleitete die Torgauer Markus Naumann und René Rossbach auf der großartigen Laufstrecke. Die Teilnehmer genossen die tolle Kulisse von Dresden. Das Torgau-Repitzer Trio finishte nach 21 Kilometern mit einer sehr guten Zeit von 1:46:50 Stunden.