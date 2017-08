Erst Kommission, dann Jubiläum

Süptitz. Nach einer Vorstellung des Ortes, der zum ersten Mal an dem Wettbewerb teilnimmt, geht’s dann ins Dorf. Eine Station wird der Heimat- und Kulturverein „Süptitzer Höhen“, der just an diesem Tage um 19 Uhr auch gleich noch sein 10-jähriges Bestehen feiert. Dass dabei der ein oder andere edle Tropfen in den Gläsern der Mitglieder landen wird, dürfte sicher sein.



Immerhin hält der Verein die Tradition des Weinmachens hoch. Schon jetzt arbeitet man akribisch auf das Weinfest am 9. September hin, bei dem in der Sportarena erneut eine Weinprinzessin gekürt werden wird. Die Wahl sei nach Angabe von Albert „Bacchus“ Richter, nicht schwer gefallen. Die Kandidatin komme aus Süptitz und werde die noch amtierende Weinprinzessin Jana Scholz ablösen. Mehr will der Chef der Weinfest-AG, die sich innerhalb des Heimatvereins um die Organisation des Fests kümmert, noch nicht verraten. Und zu organisieren gibt es so einiges. Immerhin sei man auch wieder auf der Suche nach dem besten Hobbywinzer, sagt Richter.



Nachdem in den vergangenen Jahren bereits Teilnehmer aus Trossin, Torgau und Schildau begrüßt werden konnten, hofft Richter, dass auch in diesem Jahr wieder Gäste von außerhalb das Starterfeld füllen. Bis Anfang September könnten Weinproben beim Verein noch abgegeben werden.