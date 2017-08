Erst Pfeffi, dann Haue

Torgau. Wegen Körperverletzung stand Enzo L. (Name von der Redaktion geändert) vor dem Amtsgericht Torgau. Er hatte am 28. Dezember vorigen Jahres in der Oschatzer Aral-Tankstelle einen Mann geschlagen.

Kurios bei dieser Haupterhandlung: Der Angeklagte wurde von Bediensteten der Torgauer Justizvollzuganstalt mit Handschellen vorgeführt. Im Gerichtssaal wurden ihm diese Teile zwar abgenommen. Doch dafür bekam er von den Beamten Fußfesseln angelegt, nachdem er auf der Anklagebank Platz genommen hatte. Diese Verhandlung fand am letzten Tag seines dreimonatigen Knastaufenthaltes wegen einer anderen Straftat statt. Ob der Oschatzer bald erneut gesiebte Luft atmet darf, wurde in der Hauptverhandlung nicht entschieden.

Der Angeklagte, 33 Jahre alt, geschieden, zwei Kinder, hat keine eigene Wohnung. Deshalb lebt der vorbestrafte Arbeitslose, der wegen Straftaten wie Diebstahl und Körperverletzungen als Kleinkrimineller gilt, bei seiner Mutter.

Am 28. Dezember vorigen Jahres schlug der Nordsachse an der Aral-Tankstelle Oschatz um 2.45 Uhr zu. Er versetzte Bernd W. (Name von der Redaktion geändert), mit dem er zuvor noch friedlich „gesoffen“ hatte, plötzlich einen Faustschlag auf die linke Hinterkopfseite. Dabei erlitt der Geschädigte eine Schädelprellung.

Zur Hauptverhandlung war dieser Mann als Zeuge geladen. Doch er erschien nicht. Er rief kurz vor Beginn der Hauptverhandlung beim Gericht an: Er sei wegen Magen- und Darmproblemen verhindert. „Hoffentlich bringt er dafür ein Attest vom Arzt“, sagte der Richter nur und begann die Verhandlung ohne das vermeintliche Opfer.

Zuerst befragte der Richter den Angeklagten, was sich am 28. Dezember im Tankstellenbereich ereignet hatte. „Ich weiß so gut wie nichts mehr. Erinnern kann ich mich nur an eine Flasche Pfeffi, die ich dort gekauft habe“, antwortete Enzo L. (Anmerkung der Redaktion: Damit ist Pfefferminzlikör gemeint).

Erst seine Freundin habe ihn am nächsten Tag darauf aufmerksam gemacht, dass er in der Nacht zuvor Bernd W. an den Kopf geschlagen hatte. „Ich habe mich dafür bei ihm sofort entschuldigt“, fiel dem Angeklagten plötzlich in der Verhandlung ein. Von seinem Kumpel Robert F., der an der Tankstelle mit getrunken hatte, habe er sogar erfahren, dass der Geschädigte Bernd W. auch mal den „Pfeffi“ des Angeklagten probieren durfte. Seinen Zustand zum Tatzeitpunkt schätzte der Angeklagte mit „betrunken“ ein.

Robert F. war als zweiter Zeuge geladen und sagte eifrig aus. Er schien sogar Freude bei seinem Auftritt vor Gericht zu haben. „Ich habe mit meinem Freund Bernd Bier getrunken. Dann kam der Angeklagte mit der Flasche Pfeffi in der Hand und hat sich mit uns unterhalten und getrunken. Plötzlich reckte er seine Faust nach oben und schlug meinen Kumpel ohne jeglichen Grund an den Hinterkopf. Ich habe mit meinem Freund danach noch eine Viertelstunde an der Tankstelle gestanden, das Bier ausgetrunken. Danach sind wir mit dem Fahrrad zum Arzt ins Krankenhaus gefahren, weil Bernd plötzlich über starke Kopfschmerzen klagte.“

Robert F. erklärte vor Gericht allerdings, dass er sich später darüber gewundert habe, dass der geschädigte Bernd W. wegen des einen Schlages bei der Polizei Anzeige gegen Enzo L. erstattet hat und ihn als Zeuge angegeben hat. „Das hätten die Jungs doch auch unter sich regeln können“, meinte der locker auftretende Zeuge.

Bei der Untersuchung im Krankenhaus stellte der Arzt außer der Schädelprellung keine nennenswerten Schäden bei Bernd W. fest. Eine Blutprobe ergab eine Alkoholkonzentration von stattlichen 1,5 Promille. Laut Arztbericht habe der Mediziner dem Geschädigten geraten, seinen offenbar hohen Alkoholkonsum zu verringern.

Nach Aussage des einzigen Zeugen schien die Beweisaufnahme beendet. „Ich kann auf die Befragung des Geschädigten als Zeuge verzichten. Der Angeklagte hat zwar gegen ihn einen Schlag geführt, der jedoch keine Folgen für dessen Gesundheit hat“, sagte der Vorsitzende Richter. Die Staatanwältin indes zeigte sich von diesem Vorschlag äußerst überrascht. Sie bestand auf eine Befragung des Geschädigten als Zeugen. Der Richter stimmte zu und setzte die Fortsetzung der Hauptverhandlung mit erneuter Ladung dieses Zeugen an, der vom Angeklagten mit einem Faustschlag nur leicht verletzt wurde.

So findet eine Hauptverhandlung vermutlich auf Kosten des Steuerzahlers ihre Fortsetzung, in der es eigentlich nur um Zank und Streit von trinkfreudigen Männern geht, die unter Alkohol aus irgendwelchen Gründen aneinander gerieten, ohne dass der mutmaßlich Geschädigte ernste Verletzungen davontrug.