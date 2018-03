Erste Zusammenkünfte für Landesgartenschau-Förderverein

Am Donnerstag trafen sich im Torgauer Ratskeller erstmals Interessenten für einen Förderverein für die Landesgartenschau 2022 in Torgau.

Torgau. Bettina Klein, die derzeit die Fäden in der Stadtverwaltung zusammenlaufen lässt, hatte das Treffen initiiert. Sie sagte aber auch: „Ich will, dass der Förderverein aus der Bevölkerung organisiert wird und nicht in den Händen der Stadtverwaltung liegt.“ Deswegen wolle sie auch nur als normales Mitglied in den Verein eintreten und keine Führungspositionen übernehmen. Dafür hat sie beim erstes Treffen aber bereits viele Multiplikatoren angesprochen und hofft für das nächste Treffen auf reichlich Interessierte. Am 21. März, einem Mittwoch, um 17.30 Uhr soll wieder im Ratskeller getagt werden.



Auch Dr. Harald Alex wird dann mit von der Partie sein. Er hat bereits angekündigt, in dem Verein mitwirken zu wollen. Seine gestrige Schneeglöckchenfahrt, bei der Interessierte mit einem Bus alle Plätze der weißen Frühblüher rund um Torgau ansteuerten, nutzte er ebenfalls, um für die bevorstehende Gründung eines Fördervereins zu werben.