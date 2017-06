Erster Vereinsstammtisch der Gemeinde Beilrode

Zum ersten Vereinsstammtisch der Gemeinde Beilrode hatte Bürgermeister René Vetter am vergangenen Freitag in das Bürgerhaus Dautzschen eingeladen.

Dautzschen. Vereinsvorsitzende und Vereinsvertreter von 19 Vereinen waren bei der gut zweistündigen Beratung anwesend. Themen der Beratung waren unter anderem Informationen zu den Fördermöglichkeiten für die Vereine und die 775-Jahr-Feier in Dautzschen. Der Bürgermeister informierte, dass in diesem Jahr von Seiten der Gemeinde als Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit eine Vereinsunterstützung geplant ist.



Er bat um Meinungen, wie aus Sicht der Vereine die Vergabe erfolgen könnte. Eine Großzahl der Vereine sprach sich für einen projektbezogene Vergabe aus. Holger Reinboth, als Vorsitzender des Ostelbienvereins, brachte weiterhin die Anregung, auch Vereinsjubiläen mit zu berücksichtigen und informierte über weitere Förderangebote in Sachsen. Im Folgenden stellte Ortsvorsteher Thomas Götze die aktuellen Planungen hinsichtlich des Jubiläums „775 Jahre Dautzschen“ vom 1. bis 3. September vor. Alle Vereine sind aufgerufen, sich gern beim Festumzug am 2. September zu präsentieren beziehungsweise sich in das geplante kulturelle Programm einzubringen.



Auch das Thema „Nachwuchsgewinnung“ wurde diskutiert, stellt es doch bei vielen Vereinen ein großes Problem dar. Die Fortsetzung des Vereinsstammtisches wurde von den anwesenden Vereinen positiv befürwortet, dann unter anderem mit dem Thema „Vereinsrecht und Haftungsfragen“.