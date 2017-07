Erstes Oldtimertreffen gelungen

Torgau. Bei der Ausfahrt des ersten Oldtimertreffens Torgau beteiligten sich zahlreiche Oldtimer-Fans mit ihren Fahrzeugen. Mit einem solchen Andrang hatte selbst das Organisationsteam nicht gerechnet. So steht auch einer Wiederholung am letzten Juli-Wochenende im Jahr 2018 nichts mehr im Wege. Mehr dazu lesen Sie hier:

Torgau. „Mit einem solchen Andrang haben wir bei weitem nicht gerechnet“, sagt Lisa Marie Dargatz aus Torgau. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Anfang des Jahres 2017 gegründeten Vereins Oltimertreffen Torgau. „Im Sommer letzten Jahres haben wir mit der Organisation begonnen. Was erst nur als eine fixe Idee begann, wurde bald immer ernster. Und ich finde: Es hat sich für Torgau mega gelohnt. Wir hatten 150 Camper und 30 Händler für den Teilemarkt hier beim ersten Oldtimertreffen am Entenfang.

Es war wirklich sensationell, auch wenn es einige Verbesserungsideen gibt.“ Hier meint sie den Einsatz von weiteren Helfern. Denn bei dem großen Andrang wurde es mit den zehn Mitgliedern und den 30 Helfern etwas knapp.

„Wir haben so viel positives Feedback erhalten. Viele Gäste haben unser junges Team gelobt. Wir sind sicher, dass auch im nächsten Jahr, am letzten Juli-Wochenende, ein neues Treffen stattfinden wird“, so Lisa Marie Dargatz. Zwei Bands gestalteten den Abend musikalisch – „SpontanAkusik“ aus Leipzig und „The beginning“ aus Torgau. 14 Pokale wurden an dem Sonnabend verteilt. Darunter für den ältesten und jüngsten Teilnehmer, die weiteste Anreise, die größte Gruppe, für das schönste Fahrzeug, den besten Umbau und weitere.

Auch für die Kinderbespaßung war gesorgt. Denn hier gab es unter anderem das Pony-Reiten. Die Erwachsenen machten nicht nur große Augen, als sie die vielen Fahrzeuge betrachteten, sondern sie mussten auch ihr Talent bei den unterschiedlichsten Spaßwettkämpfen unter Beweis stellen. „Es war ein rund um gelungenes Wochenende“, so die Vorsitzende zufrieden.

Vom Angebot und den unterschiedlichen Fahrzeugen begeistert

Torgau. Die Besucher strömten förmlich zum ersten Oldtimertreffen Torgau am Entenfang. Die Torgauer Zeitung kam mit einigen Besuchern ins Gespräch:

Gunnar Busse aus Leipzig: Ich bin schon seit 20 Jahren Oldtimer-Fan. Ich habe mir im Jahr 2011 einen alten Mercedes angeschafft. Genaugenommen einen 25er SEC Mercedes Caprio, Baujahr 1966. Mit diesem Auto bin ich viel unterwegs. Dann geht die Tour auch mal bis nach Kiel. Ich such mir immer die schönsten Strecken aus. Es ist ein Sonntagsauto. Und nun bin ich in Torgau und bin gespannt, was hier alles geboten wird.

Roland Ziesmann aus Torgau mit Tochter Natalie: Die Neugier trieb uns her. Wir sind im Oldtimerverein Torgau aktiv und wollten sehen, wie die jungen Leute den Start geschafft haben. Ich finde, dass sie das wirklich toll hinbekommen haben. Wir sind heute mit einem UAZ 469 B, einem russischen Geländewagen vor Ort. Diesen habe ich mir nach der Wende bei einer Auflösungsorganisation gekauft. Oft fahren wir damit jedoch nicht. Vielleicht ein bis zwei Mal im Jahr.

Rüdiger Nicolai aus Delitzsch: Oldtimer sind für mich ein Hobby. Seit wir 18 waren und einen Trabbi fahren konnten, bin ich davon fasziniert. Seit 20 Jahren habe ich meinen Trabant 11. Damit fahre ich aber nur zu Oldtimer-Treffen – etwa acht bis zehn Mal im Jahr.

Margit Weigelt aus Torgau: Wir gehen ab und an zu Oldtimertreffen. Uns interessieren die alten Fahrzeuge sehr. Ein eigenes haben wir jedoch nicht. Ich bin sehr beeindruckt, wie viele unterschiedliche alte Fahrzeuge es gibt.

Ronald Schäff aus Wittenberg mit Anette Knape: Wir haben einen Fort Taunus, Baujahr 1967, Motor 1,5 Liter, 65 PS, heute mit in Torgau. Diesen besitze ich seit einem Jahr. Ich habe mich sehr für das Fahrzeug interessiert, im Internet danach gesucht und es schließlich in Berlin gefunden. Mein Sohn und meine Schwiegertochter haben auch einen Oldtimer-Ford. Meinen goldenen Mazda haben ich nach Torgau verkauft. Bei schönem Wetter fahren wir oft zum Oldtimertreffen. Am 9. September sind wir auch in Wittenberg bei der Herbstausfahrt dabei. Der erste Versuch hier in Torgau ist wirklich super gelungen. Ich denke mal, dass es im nächsten Jahr sogar noch größer sein wird.

Kurzinterview

Weißer Ring präsentierte sich beim Oldtimertreffen

Torgau. Nicht nur die Händler für den Teilemarkt, sondern auch einige andere Stände bereicherten das erste Oldtimertreffen Torgau am Entenfang. So waren auch Mitglieder des Weißen Rings vor Ort, die die Besucher über ihre Arbeit der Opferhilfe informierten. Die TZ kam mit dem langjährigen Mitglied, Roland Geißler, ins Gespräch.

TZ: Wie kommt der Weiße Ring zum Oltimertreffen?

Roland Geißler: Wir haben uns bereits am 1. Mai hier am Entenfang präsentiert und wurden eingeladen, auch an diesem Sonnabend mit einem Infostand vor Ort zu sein. Nach einer Beratung haben wir entschieden, dieses Angebot gerne anzunehmen.

Was stellten die Gäste für Fragen an den Weißen Ring?

Viele Gäste wussten gar nicht, dass der Weiße Ring Opfern von Kriminalität und Gewalt hilft. Sie waren ganz begeistert, dass es sowas auch in Torgau gibt und haben einige Informationsblätter mitgenommen.

Gab es auch spezielle Fragen?

Ja, die gab es auch. Eine Frau hat uns einen eigenen Fall geschildert und wollte wissen, wie sie handeln könnte.

Wie war der Zuspruch?

Die Leute, die zum Oldtimertreffen kamen, haben natürlich erstmal andere Interessen. Aber ich war überrascht, dass neben den älteren Gästen, auch die Jugendlichen nicht einfach nur vorbei rannten, sondern auch viele Fragen stellten.

Wie kann mit dem Weißen Ring in Kontakt getreten werden?

Man findet uns in Torgau am Friedrichplatz 11 in der zweiten Etage. Telefonisch sind wir unter 03421 711736 zu erreichen.